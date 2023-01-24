В «Контрольной закупке» оценили тушенку из Кургана

В передаче на «Первом канале» курганскую тушенку посчитали лучшей

25 января 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Эксперт Роспотребнадзора отметила, что курганская тушенка соответствует ГОСТу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Тушеную свинину, которую производит курганский мясокомбинат «Стандарт», признали лучшей на передаче «Первого канала» «Контрольная закупка». Об этом сообщается на сайте «Business Key». «„Контрольная закупка“ провела исследование тушеной свинины высшего сорта пяти самых известных российских производителей. По результатам исследования и слепой дегустации самыми качественными признаны тушенки ООО „Барс“ (Калининградская область) и „Myaso в банке“ от курганского мясокомбината „Стандарт“», — указано в сообщении на сайте. Проверку проводили эксперт Роспотребнадзора и специалист министерства агропромкомплекса. По их словам, в курганской тушенке содержится высокое количество мяса. Также в продукте содержится много белка, что выше средних показателей для этой продукции. Ранее URA.RU писало, что на передаче «Контрольная закупка» тушеная говядина от курганского мясокомбината получила высокие оценки за вкус, но не прошла финал. Дегустаторы отметили, что продукт легко жуется. \Однако эксперты нашли в тушенке из говядины куриное мясо.

Тушеную свинину, которую производит курганский мясокомбинат «Стандарт», признали лучшей на передаче «Первого канала» «Контрольная закупка». Об этом сообщается на сайте «Business Key». «„Контрольная закупка“ провела исследование тушеной свинины высшего сорта пяти самых известных российских производителей. По результатам исследования и слепой дегустации самыми качественными признаны тушенки ООО „Барс“ (Калининградская область) и „Myaso в банке“ от курганского мясокомбината „Стандарт“», — указано в сообщении на сайте. Проверку проводили эксперт Роспотребнадзора и специалист министерства агропромкомплекса. По их словам, в курганской тушенке содержится высокое количество мяса. Также в продукте содержится много белка, что выше средних показателей для этой продукции. Ранее URA.RU писало, что на передаче «Контрольная закупка» тушеная говядина от курганского мясокомбината получила высокие оценки за вкус, но не прошла финал. Дегустаторы отметили, что продукт легко жуется. \Однако эксперты нашли в тушенке из говядины куриное мясо.