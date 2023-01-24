На «Уралтрансмаше» раскрыли причину массового набора сотрудников

На «Уралтрансмаше» в несколько раз вырос спрос на станочников и слесарей

У "Уралтрансмаша" в несколько раз выросла потребность в сотрудниках Владимир Жабриков © URA.RU

Потребность в сотрудниках на Уральском заводе транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш», входит в концерн УВЗ) выросла в несколько раз. Особенно нужны на предприятие станочники, операторы станков с ПУ, слесари механосборочных работ и другие, рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралтрансмаша».

«На предприятии много открытых вакансий, как в цехах основного производства, так и во вспомогательных подразделениях. Нам требуются высококвалифицированные сотрудники, но работа есть и для людей без специальной подготовки. Потребность предприятия в кадрах возросла в несколько раз по сравнению с летним периодом», — рассказали на «Уралтрансмаше».

Возросший спрос на сотрудников связывают с тем, что увеличился портфель заказов и теперь работа есть на годы вперед. На предприятие требуются станочники, операторы станков с ПУ, слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники, контролеры ОТК, инженеры, конструкторы, технологи.

Опыт работы необязателен, можно пройти обучение на предприятии. Оно длится до трех месяцев, также ученики проходят практику на рабочем месте под присмотром наставника. Сотрудникам обещают вовремя платить зарплату, профессиональный рост и соцпакет с медицинским обслуживание, путевками в санаторий и другими льготами.

Ранее URA.RU сообщало, что за неделю предприятие опубликовало 22 вакансии. АО «Уралтрансмаш» — ведущее предприятие по производству самоходных гаубиц. В октябре оно досрочно поставило в Минобороны РФ партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Боевые машины отправили после капитального ремонта с модернизацией по гособоронзаказу. Помимо военной техники, АО «Уралтрансмаш» выпускает продукцию гражданского назначения: трамваи и приводы штанговых глубинных насосов.