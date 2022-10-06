Свердловский завод досрочно поставил российским военным гаубицы

Свердловский завод отправил Минобороны РФ самоходные гаубицы по гособоронзаказу

07 октября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

«Уралтрансмаш» досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных гаубиц Фото: пресс-служба завода Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область, входит в концерн «Уралвагонзавод») досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Как сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия, боевые машины отправили после капитального ремонта с модернизацией по гособоронзаказу. «Гаубицу оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем. При доведении САУ до уровня 2С19М2 была улучшена прицельная скорострельность до 10 выстрелов в минуту и точность наведения. Также введен режим огневого налета, что позволяет одним орудием поразить цель пятью выстрелами одномоментно, а затем покинуть огневую позицию. Кроме того, улучшены условия обитаемости экипажа», — отметили в пресс-службе завода. Ранее URA.RU неоднократно сообщало о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. Они усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации. В начале июля УВЗ также поставлял в министерство партию БРЭМ-1М. «Уралтрансмаш» специализируется на производстве самоходных артиллерийских установок и гусеничных минных заградителей. Предприятие изготавливает продукцию гражданского назначения, в том числе трамваи. По данным СБИС, 100% акций предприятия принадлежит АО «Уралвагонзавод».

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область, входит в концерн «Уралвагонзавод») досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Как сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия, боевые машины отправили после капитального ремонта с модернизацией по гособоронзаказу. «Гаубицу оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем. При доведении САУ до уровня 2С19М2 была улучшена прицельная скорострельность до 10 выстрелов в минуту и точность наведения. Также введен режим огневого налета, что позволяет одним орудием поразить цель пятью выстрелами одномоментно, а затем покинуть огневую позицию. Кроме того, улучшены условия обитаемости экипажа», — отметили в пресс-службе завода. Ранее URA.RU неоднократно сообщало о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. Они усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации. В начале июля УВЗ также поставлял в министерство партию БРЭМ-1М. «Уралтрансмаш» специализируется на производстве самоходных артиллерийских установок и гусеничных минных заградителей. Предприятие изготавливает продукцию гражданского назначения, в том числе трамваи. По данным СБИС, 100% акций предприятия принадлежит АО «Уралвагонзавод».