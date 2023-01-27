Суд отправил отца Сергия в колонию на семь лет

Отец Сергий и его помощник Всеволод Могучев отправлены в колонию за экстремизм

Отец Сергий признан виновным в экстремизме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) получил семь лет колонии за экстремизм. Также был наказан его сторонник Всеволод Могучев, сообщил URA.RU адвокат Павел Бабиков.

«Отцу Сергию назначено семь лет лишения свободы, Могучеву — пять лет лишения свободы», — рассказал Бабиков. Прокуратура просила назначить подсудимым такие наказания за все преступления (включая экстремизм).

Суд по делу об экстремизме стал вторым процессом над Сергием с того момента, как он возглавил Среднеуральский женский монастырь. В 2021 году отце Сергий получил приговор за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. Романова отправили в колонию на 3,5 года.