24 января 2023

Шумков рассказал, как Курганская область отметит 80-летний юбилей

Губернатор Вадим Шумков: Курганская область отпразднует юбилей сдержанно
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков заявил, что в честь 80-летия Курганской области не будут устраивать больших торжеств Фото:

Свой 80-летний Курганская область отметит сдержанно и без фейерверков. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в интервью одной из курганских радиокомпаний.

«[Отмечать день рождения региона] будем сдержанно. Никаких фейерверков, фуршетов и гиперторжеств не будет. Ситуация непраздничная. На самом праздничном мероприятии будем чествовать людей, которые развивают Курганскую область. Пройдет небольшой концерт, и дальше работать», — заявил Шумков во время эфира на «Радио России». Он уточнил, что юбилейный год пройдет в ударном труде.

Ранее источники URA.RU сообщали, что в этом году юбилей Курганской области пройдет скромно. Свой 80-летний юбилей Курганская область отметит 6 февраля.

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Свой 80-летний Курганская область отметит сдержанно и без фейерверков. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в интервью одной из курганских радиокомпаний. «[Отмечать день рождения региона] будем сдержанно. Никаких фейерверков, фуршетов и гиперторжеств не будет. Ситуация непраздничная. На самом праздничном мероприятии будем чествовать людей, которые развивают Курганскую область. Пройдет небольшой концерт, и дальше работать», — заявил Шумков во время эфира на «Радио России». Он уточнил, что юбилейный год пройдет в ударном труде. Ранее источники URA.RU сообщали, что в этом году юбилей Курганской области пройдет скромно. Свой 80-летний юбилей Курганская область отметит 6 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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