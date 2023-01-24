Шумков рассказал, как Курганская область отметит 80-летний юбилей

Свой 80-летний Курганская область отметит сдержанно и без фейерверков. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в интервью одной из курганских радиокомпаний.
«[Отмечать день рождения региона] будем сдержанно. Никаких фейерверков, фуршетов и гиперторжеств не будет. Ситуация непраздничная. На самом праздничном мероприятии будем чествовать людей, которые развивают Курганскую область. Пройдет небольшой концерт, и дальше работать», — заявил Шумков во время эфира на «Радио России». Он уточнил, что юбилейный год пройдет в ударном труде.
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Свой 80-летний Курганская область отметит сдержанно и без фейерверков. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в интервью одной из курганских радиокомпаний. «[Отмечать день рождения региона] будем сдержанно. Никаких фейерверков, фуршетов и гиперторжеств не будет. Ситуация непраздничная. На самом праздничном мероприятии будем чествовать людей, которые развивают Курганскую область. Пройдет небольшой концерт, и дальше работать», — заявил Шумков во время эфира на «Радио России». Он уточнил, что юбилейный год пройдет в ударном труде. Ранее источники URA.RU сообщали, что в этом году юбилей Курганской области пройдет скромно. Свой 80-летний юбилей Курганская область отметит 6 февраля.