Жители Челябинска изменили маршруты своих турпоездок в 2023 году

25 января 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Челябинцы в 2023 году предпочитают отдыхать в Турции, ОАЭ и на Мальдивах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска в 2023 году изменили маршруты своих туристических поездок. Об этом telegram-каналу «Челябинск, который смог» сообщил руководитель туристического отдела «Пегас-Тур» Станислав Коробченко. «Для туристических целей и оформления виз в США челябинцы выбирали страны СНГ, поскольку собеседования в консульствах США в странах СНГ проводятся, в том числе, на русском языке. Также они летали в Таиланд, Египет, Индию (ГОА). В 2023 году ситуация изменилась, и люди чаще выбирают туры в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы», — сообщил telegram-каналу « Челябинск, который смог » Станислав Коробченко. По словам Коробченко, челябинцы на майские праздники могут улететь в Анталию на 7 ночей за 55 тысяч рублей с человека на базе «все включено». Летом дешевле отдохнуть в ОАЭ и на Мальдивах, потому что начинается сезон скидок. Стоимость проживания в отелях снижается до 50%.

Жители Челябинска в 2023 году изменили маршруты своих туристических поездок. Об этом telegram-каналу «Челябинск, который смог» сообщил руководитель туристического отдела «Пегас-Тур» Станислав Коробченко. «Для туристических целей и оформления виз в США челябинцы выбирали страны СНГ, поскольку собеседования в консульствах США в странах СНГ проводятся, в том числе, на русском языке. Также они летали в Таиланд, Египет, Индию (ГОА). В 2023 году ситуация изменилась, и люди чаще выбирают туры в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы», — сообщил telegram-каналу «Челябинск, который смог» Станислав Коробченко. По словам Коробченко, челябинцы на майские праздники могут улететь в Анталию на 7 ночей за 55 тысяч рублей с человека на базе «все включено». Летом дешевле отдохнуть в ОАЭ и на Мальдивах, потому что начинается сезон скидок. Стоимость проживания в отелях снижается до 50%.