24 января 2023

Жители Челябинска изменили маршруты своих турпоездок в 2023 году

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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот
Челябинцы в 2023 году предпочитают отдыхать в Турции, ОАЭ и на Мальдивах Фото:

Жители Челябинска в 2023 году изменили маршруты своих туристических поездок. Об этом telegram-каналу «Челябинск, который смог» сообщил руководитель туристического отдела «Пегас-Тур» Станислав Коробченко.

«Для туристических целей и оформления виз в США челябинцы выбирали страны СНГ, поскольку собеседования в консульствах США в странах СНГ проводятся, в том числе, на русском языке. Также они летали в Таиланд, Египет, Индию (ГОА). В 2023 году ситуация изменилась, и люди чаще выбирают туры в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы», — сообщил telegram-каналу «Челябинск, который смог» Станислав Коробченко.

По словам Коробченко, челябинцы на майские праздники могут улететь в Анталию на 7 ночей за 55 тысяч рублей с человека на базе «все включено». Летом дешевле отдохнуть в ОАЭ и на Мальдивах, потому что начинается сезон скидок. Стоимость проживания в отелях снижается до 50%.

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Жители Челябинска в 2023 году изменили маршруты своих туристических поездок. Об этом telegram-каналу «Челябинск, который смог» сообщил руководитель туристического отдела «Пегас-Тур» Станислав Коробченко. «Для туристических целей и оформления виз в США челябинцы выбирали страны СНГ, поскольку собеседования в консульствах США в странах СНГ проводятся, в том числе, на русском языке. Также они летали в Таиланд, Египет, Индию (ГОА). В 2023 году ситуация изменилась, и люди чаще выбирают туры в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы», — сообщил telegram-каналу «Челябинск, который смог» Станислав Коробченко. По словам Коробченко, челябинцы на майские праздники могут улететь в Анталию на 7 ночей за 55 тысяч рублей с человека на базе «все включено». Летом дешевле отдохнуть в ОАЭ и на Мальдивах, потому что начинается сезон скидок. Стоимость проживания в отелях снижается до 50%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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