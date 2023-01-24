В Кургане возник ажиотаж из-за красивых дат для свадьбы

25 января 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Из-за высокого спроса курганский ЗАГС добавил даты для бракосочетаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В управлении записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Курганской области заявили о высоком спросе на регистрацию браков в красивые даты 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Выбирая день бракосочетания, влюбленные пары останавливаются на „красивых датах“. В связи с большим спросом на регистрации заключения брака в „красивые даты“ в 2023 году Дворец бракосочетания города Кургана открывает дополнительно Малый Зал для торжественных регистраций заключения брака на 23 июня, 7 и 8 июля 2023 года» В местном ЗАГСе также рассказали, что курганцы в основном выбирают 23 число каждого месяца в качестве даты для бракосочетания. Также у молодоженов популярны такие даты: 23 марта (23.03), 23 июня (23.06) и 23 сентября (23.09). Многие курганские пары, как сообщается на сайте управления, выбирают в качестве дат всероссийские и международные праздники. Ранее URA.RU писало, что курганцы стали в два раза чаще жениться после объявления частичной мобилизации. Для таких случаев также сделали возможным вариант заключения брака в день подачи заявления.

В управлении записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Курганской области заявили о высоком спросе на регистрацию браков в красивые даты 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Выбирая день бракосочетания, влюбленные пары останавливаются на „красивых датах“. В связи с большим спросом на регистрации заключения брака в „красивые даты“ в 2023 году Дворец бракосочетания города Кургана открывает дополнительно Малый Зал для торжественных регистраций заключения брака на 23 июня, 7 и 8 июля 2023 года» В местном ЗАГСе также рассказали, что курганцы в основном выбирают 23 число каждого месяца в качестве даты для бракосочетания. Также у молодоженов популярны такие даты: 23 марта (23.03), 23 июня (23.06) и 23 сентября (23.09). Многие курганские пары, как сообщается на сайте управления, выбирают в качестве дат всероссийские и международные праздники. Ранее URA.RU писало, что курганцы стали в два раза чаще жениться после объявления частичной мобилизации. Для таких случаев также сделали возможным вариант заключения брака в день подачи заявления.