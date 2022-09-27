27 сентября 2022

После объявления мобилизации курганцы в два раза чаще стали регистрировать брак

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Город. Клипарт. Курган, загс, закон, развод, свадьба, документы, герб россии, регистрация брака
Курганцы, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации, могут заключить брак в день подачи заявления в ЗАГС Фото:
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Мобилизация в России

В Кургане после объявления о частичной мобилизации в два раза увеличилось количество зарегистрированных браков. Об этом URA.RU рассказали в управлении ЗАГС Курганской области в ответ на редакционный запрос.

«С 21 по 26 сентября количество зарегистрированных органами ЗАГС Курганской области актов гражданского состояния о заключении регистрации брака увеличилось на 106% к аналогичному периоду прошлого года (245 в 2022 году и 119 в 2021 году)», — говорится в сообщении ведомства. По сравнению с августом количество зарегистрированных браков выросло на 80%.

Представители управления ЗАГС уточнили, что попавшие под частичную мобилизацию жители Курганской области могут заключить брак в день подачи заявления. «Из-за особых обстоятельств (наличия мобилизационного предписания) регистрация заключения брака происходит в день обращения заявителей», — добавили сотрудники курганского ЗАГСа.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области семьям мобилизованных вне очереди окажут социальную, медицинскую, психологическую, педагогическую и юридическую помощь. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Указ подписал президент Владимир Путин. На службу планируется призвать порядка 300 тысяч человек, или 1% от всего резерва. Данное решение связано с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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В Кургане после объявления о частичной мобилизации в два раза увеличилось количество зарегистрированных браков. Об этом URA.RU рассказали в управлении ЗАГС Курганской области в ответ на редакционный запрос. «С 21 по 26 сентября количество зарегистрированных органами ЗАГС Курганской области актов гражданского состояния о заключении регистрации брака увеличилось на 106% к аналогичному периоду прошлого года (245 в 2022 году и 119 в 2021 году)», — говорится в сообщении ведомства. По сравнению с августом количество зарегистрированных браков выросло на 80%. Представители управления ЗАГС уточнили, что попавшие под частичную мобилизацию жители Курганской области могут заключить брак в день подачи заявления. «Из-за особых обстоятельств (наличия мобилизационного предписания) регистрация заключения брака происходит в день обращения заявителей», — добавили сотрудники курганского ЗАГСа. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области семьям мобилизованных вне очереди окажут социальную, медицинскую, психологическую, педагогическую и юридическую помощь. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Указ подписал президент Владимир Путин. На службу планируется призвать порядка 300 тысяч человек, или 1% от всего резерва. Данное решение связано с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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