В Березниках смертность в два раза превысила рождаемость

Принадлежности для похорон оказываются нужнее
В городе Березники Пермского края в 2022 году уровень смертности значительно превысил рождаемость. Об этом сообщили в местном отделе ЗАГС.
«Зарегистрировано следующее количество актовых записей: о рождении — 1184 актов, о смерти — 2490», — говорится в статистике ЗАГС. Она опубликована на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Мальчиков в Березниках родилось больше (601 против 583 девочек). Но и умерших среди мужчин также больше, чем женщин (1297 против 1193).
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