24 января 2023

В Березниках смертность в два раза превысила рождаемость

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Пономарев Артур Владимирович. Курган, крест, похоронный бизнес, смертность
Принадлежности для похорон оказываются нужнее Фото:

В городе Березники Пермского края в 2022 году уровень смертности значительно превысил рождаемость. Об этом сообщили в местном отделе ЗАГС.

«Зарегистрировано следующее количество актовых записей: о рождении — 1184 актов, о смерти — 2490», — говорится в статистике ЗАГС. Она опубликована на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Мальчиков в Березниках родилось больше (601 против 583 девочек). Но и умерших среди мужчин также больше, чем женщин (1297 против 1193).

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В городе Березники Пермского края в 2022 году уровень смертности значительно превысил рождаемость. Об этом сообщили в местном отделе ЗАГС. «Зарегистрировано следующее количество актовых записей: о рождении — 1184 актов, о смерти — 2490», — говорится в статистике ЗАГС. Она опубликована на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Мальчиков в Березниках родилось больше (601 против 583 девочек). Но и умерших среди мужчин также больше, чем женщин (1297 против 1193).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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