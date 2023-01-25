С обанкроченной фирмы челябинского экс-министра взыскивают долги

Иск к «Медведевскому руднику» касается суммы в 87,5 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С компании «Медведевский рудник» экс-министра промышленности Челябинской области Валерия Прудского взыскивают долги за проведенный аудит фирмы-банкрота. Как следует из базы данных арбитражного суда, иск подала компания бывшего вице-губернатора Алексея Овакимяна.

«Исковое заявление от ООО «Аудиторская фирма «Авуар» зарегистрировано 24 января. Ответчиком выступает ООО «Медведевский рудник»», — отмечается на сайте арбитражного суда региона.

Сумма претензий, по данным суда, составляет 87500 рублей. Стоимость услуги была порядка 200 тысяч, но аванс выплатили в срок. Спор — из-за остатка платежа.

«Фирма „Авуар“ проводила аудит „Медведевского рудника“, за который полностью не заплатили. Услуги оказывались около трех лет назад: заканчивается срок исковой давности», — прокомментировал URA.RU Овакимян.

Валерию Прудскому в компании «Медведевский рудник» принадлежит основная доля — 80%, остальное — Гульнаре Кадыровой из Уфы. В декабре 2015 года арбитражный суд по требованию кредиторов признал фирму банкротом. Общая сумма задолженности в настоящее время составляет, согласно данным сервиса СБИС, 132,5 млн рублей. Деятельность предприятия связана с добычей декоративного и строительного камня.

Овакимян закончил работать в правительстве в апреле 2012 года. В должности вице-губернатора он курировал привлечение инвестиций в регион. С должности Прудской был уволен в июле 2011 года. На своем посту отставник проработал чуть более года. До своего прихода в минпром Прудской руководил Медведевским ГОКом. Получить комментарий у Прудского при подготовке материала не удалось.