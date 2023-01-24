В городе Шадринск Курганской области продают здание комплекса земской больницы, которое является объектом культурного наследия. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений и других интернет-площадках.
«Здание баклаборатории, 1 инфекционного отделения. Объект является объектом культурного наследия регионального значения „Комплекс земской больницы“, год постройки: 1870», — указано на сайте «Торги».
Трехэтажное здание, площадью 510,1 квадратных метра, и участок, площадью 2440 квадратных метров продают за 3,5 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 января. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. На момент написания новости ответ не был получен.
Ранее на торги несколько раз выставляли памятник архитектуры, расположенный в центре Кургана на улице Климова. Он находился в аварийном состоянии. Начальная цена продажи составляла 6 млн рублей.
Начальная цена здания составляет 3,5 млн рублей
Фото: группа областного департамент имущественных и земельных отношений в соцсети «ВКонтакте»
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В городе Шадринск Курганской области продают здание комплекса земской больницы, которое является объектом культурного наследия. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений и других интернет-площадках. «Здание баклаборатории, 1 инфекционного отделения. Объект является объектом культурного наследия регионального значения „Комплекс земской больницы“, год постройки: 1870», — указано на сайте «Торги». Трехэтажное здание, площадью 510,1 квадратных метра, и участок, площадью 2440 квадратных метров продают за 3,5 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 января. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее на торги несколько раз выставляли памятник архитектуры, расположенный в центре Кургана на улице Климова. Он находился в аварийном состоянии. Начальная цена продажи составляла 6 млн рублей.