24 января 2023

В Курганской области продают здание бывшей земской больницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Карбышева. Курган, поликлиника, больница
Здание бывшей больницы продают в Шадринске (архивное фото) Фото:

В городе Шадринск Курганской области продают здание комплекса земской больницы, которое является объектом культурного наследия. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений и других интернет-площадках.

«Здание баклаборатории, 1 инфекционного отделения. Объект является объектом культурного наследия регионального значения „Комплекс земской больницы“, год постройки: 1870», — указано на сайте «Торги».

Трехэтажное здание, площадью 510,1 квадратных метра, и участок, площадью 2440 квадратных метров продают за 3,5 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 января. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее на торги несколько раз выставляли памятник архитектуры, расположенный в центре Кургана на улице Климова. Он находился в аварийном состоянии. Начальная цена продажи составляла 6 млн рублей.

Начальная цена здания составляет 3,5 млн рублей
Фото:

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В городе Шадринск Курганской области продают здание комплекса земской больницы, которое является объектом культурного наследия. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений и других интернет-площадках. «Здание баклаборатории, 1 инфекционного отделения. Объект является объектом культурного наследия регионального значения „Комплекс земской больницы“, год постройки: 1870», — указано на сайте «Торги». Трехэтажное здание, площадью 510,1 квадратных метра, и участок, площадью 2440 квадратных метров продают за 3,5 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 января. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее на торги несколько раз выставляли памятник архитектуры, расположенный в центре Кургана на улице Климова. Он находился в аварийном состоянии. Начальная цена продажи составляла 6 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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