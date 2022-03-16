16 марта 2022

Власти Кургана продают аварийный памятник архитектуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятники архитектуры. Курган, улица климова 25
Здание по улице Климова, 25 в 2017 году расселили, а в 2021 году признали объектом культурного наследия Фото:

Памятник архитектуры, расположенный в центре Кургана на улице Климова и находящийся в аварийном состоянии, выставлен на торги. Начальная цена — немногим более шести миллионов рублей. Информация о предстоящем аукционе опубликована городским департаментом финансов на сайте муниципалитета.

«Объект торгов: нежилое административное здание, площадь 327,7 кв.м, по адресу: город Курган, улица Климова, 25. Начальная цена продажи объекта: 6 078 518 рублей», — указано в объявлении.

Здание продается вместе с земельным участком площадью 1 078 кв. м. По условиям торгов, покупатель должен в течение года после покупки провести научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, консервационные, ремонтные и реставрационные работы, а также благоустроить территорию. Аукцион назначен на 6 апреля.

Дом на Климова, 25 в конце XIX века принадлежал почтовой конторе, в нем проживали 22 человека. В начале 1920-х годов его национализировали. В декабре 2017 года дом был расселен, началось его разграбление. В июле 2021 года власти признали здание объектом культурного наследия. В акте государственной историко-культурной экспертизы этого дома от 2021 года, опубликованном на сайте областного правительства, указано, что здание находится в неудовлетворительном состоянии.

Здание по Климова, 25 власти Кургана уже выставляли на торги в конце 2021 года. В отчете о результатах приватизации муниципального имущества за 2021 год указано, что тогда его не удалось продать ввиду отсутствия заявок.

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Памятник архитектуры, расположенный в центре Кургана на улице Климова и находящийся в аварийном состоянии, выставлен на торги. Начальная цена — немногим более шести миллионов рублей. Информация о предстоящем аукционе опубликована городским департаментом финансов на сайте муниципалитета. «Объект торгов: нежилое административное здание, площадь 327,7 кв.м, по адресу: город Курган, улица Климова, 25. Начальная цена продажи объекта: 6 078 518 рублей», — указано в объявлении. Здание продается вместе с земельным участком площадью 1 078 кв. м. По условиям торгов, покупатель должен в течение года после покупки провести научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, консервационные, ремонтные и реставрационные работы, а также благоустроить территорию. Аукцион назначен на 6 апреля. Дом на Климова, 25 в конце XIX века принадлежал почтовой конторе, в нем проживали 22 человека. В начале 1920-х годов его национализировали. В декабре 2017 года дом был расселен, началось его разграбление. В июле 2021 года власти признали здание объектом культурного наследия. В акте государственной историко-культурной экспертизы этого дома от 2021 года, опубликованном на сайте областного правительства, указано, что здание находится в неудовлетворительном состоянии. Здание по Климова, 25 власти Кургана уже выставляли на торги в конце 2021 года. В отчете о результатах приватизации муниципального имущества за 2021 год указано, что тогда его не удалось продать ввиду отсутствия заявок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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