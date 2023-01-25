Путин заявил, что россияне неидеальны

Граждане России неидеальны, но они не будут выступать за отмену мировой культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россияне неидеальны, но они никогда не додумывались отменять [Людвига ван] Бетховена или [Иоганн Себастьян] Баха. Пусть Запад живет без [творчества Петра Ильича] Чайковского, но Россия не будет отменять мировую культуру», — заявил Путин во время эфира телеканала «Россия 24».
Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали запрещать творчество русской культуры. Весной в Европе из программы фестиваля оперной музыки в швейцарском Санкт-Галлене исключили «Орлеанскую деву», написанную Чайковским. Тогда организаторы сослались на то, что между этим произведением и событиями на Украине есть связь. 22 апреля из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов исключили конкурс имени П.И. Чайковского. Народный артист России Юрий Розум заявил, что такое событие сильно ударит по развитию культуры у западных слушателей.
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Граждане России неидеальны, но они не будут выступать за отмену мировой культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Россияне неидеальны, но они никогда не додумывались отменять [Людвига ван] Бетховена или [Иоганн Себастьян] Баха. Пусть Запад живет без [творчества Петра Ильича] Чайковского, но Россия не будет отменять мировую культуру», — заявил Путин во время эфира телеканала «Россия 24». Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали запрещать творчество русской культуры. Весной в Европе из программы фестиваля оперной музыки в швейцарском Санкт-Галлене исключили «Орлеанскую деву», написанную Чайковским. Тогда организаторы сослались на то, что между этим произведением и событиями на Украине есть связь. 22 апреля из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов исключили конкурс имени П.И. Чайковского. Народный артист России Юрий Розум заявил, что такое событие сильно ударит по развитию культуры у западных слушателей.