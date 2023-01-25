У депутата думы Нижневартовска вскрылись незадекларированные доходы

25 января 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

У Анатолия Кристы обнаружили незадекларированный доход в 96 тысяч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У депутата думы Нижневартовска Анатолия Кристы обнаружены незадекларированные доходы за 2021 год, что может послужить причиной для его досрочной отставки. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Аппарат губернатора Югры проводил проверку налоговой декларации депутата думы Нижневартовска Анатолия Кристы и выяснилось, что у него есть незадекларированные доходы за 2021 год. Речь идет о сумме в 96 тысяч рублей. Теперь будет решаться вопрос о дальнейших действиях в отношении Кристы. В практике были случаи, когда после обнаружения таких фактов депутата отправляли в отставку досрочно по утрате доверия», — сообщил инсайдер. В разговоре с журналистом URA.RU сам Криста подтвердил, что к нему появились вопросы у аппарата губернатора ХМАО. «У меня был инвестиционный счет в Сбербанке. Этот доход я получил в виде процентов с 2018 по 2020 год. По факту, когда я сдавал декларацию, то этого дохода у меня еще было. Вероятно, сейчас будет создана комиссия, на которой будет рассматриваться эта ситуация. Но с учетом тех сумм, которые я указываю в качестве моего основного заработка от бизнеса в размере около 10 млн рублей, мне глупо было бы умышленно скрывать проценты от банковского счета», — прокомментировал Криста. Ранее URA.RU рассказывало, что седьмой кассационный суд счел незаконным отставку экс-спикера думы Пыть-Яха Олега Шевченко на основании незадекларированных доходов его супруги за 2016 год. Эти нарушения были обнаружены аппаратом губернатора ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У депутата думы Нижневартовска Анатолия Кристы обнаружены незадекларированные доходы за 2021 год, что может послужить причиной для его досрочной отставки. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Аппарат губернатора Югры проводил проверку налоговой декларации депутата думы Нижневартовска Анатолия Кристы и выяснилось, что у него есть незадекларированные доходы за 2021 год. Речь идет о сумме в 96 тысяч рублей. Теперь будет решаться вопрос о дальнейших действиях в отношении Кристы. В практике были случаи, когда после обнаружения таких фактов депутата отправляли в отставку досрочно по утрате доверия», — сообщил инсайдер. В разговоре с журналистом URA.RU сам Криста подтвердил, что к нему появились вопросы у аппарата губернатора ХМАО. «У меня был инвестиционный счет в Сбербанке. Этот доход я получил в виде процентов с 2018 по 2020 год. По факту, когда я сдавал декларацию, то этого дохода у меня еще было. Вероятно, сейчас будет создана комиссия, на которой будет рассматриваться эта ситуация. Но с учетом тех сумм, которые я указываю в качестве моего основного заработка от бизнеса в размере около 10 млн рублей, мне глупо было бы умышленно скрывать проценты от банковского счета», — прокомментировал Криста. Ранее URA.RU рассказывало, что седьмой кассационный суд счел незаконным отставку экс-спикера думы Пыть-Яха Олега Шевченко на основании незадекларированных доходов его супруги за 2016 год. Эти нарушения были обнаружены аппаратом губернатора ХМАО.