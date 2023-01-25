У депутата думы Нижневартовска вскрылись незадекларированные доходы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
У Анатолия Кристы обнаружили незадекларированный доход в 96 тысяч Фото:

У депутата думы Нижневартовска Анатолия Кристы обнаружены незадекларированные доходы за 2021 год, что может послужить причиной для его досрочной отставки. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Аппарат губернатора Югры проводил проверку налоговой декларации депутата думы Нижневартовска Анатолия Кристы и выяснилось, что у него есть незадекларированные доходы за 2021 год. Речь идет о сумме в 96 тысяч рублей. Теперь будет решаться вопрос о дальнейших действиях в отношении Кристы. В практике были случаи, когда после обнаружения таких фактов депутата отправляли в отставку досрочно по утрате доверия», — сообщил инсайдер.

В разговоре с журналистом URA.RU сам Криста подтвердил, что к нему появились вопросы у аппарата губернатора ХМАО. «У меня был инвестиционный счет в Сбербанке. Этот доход я получил в виде процентов с 2018 по 2020 год. По факту, когда я сдавал декларацию, то этого дохода у меня еще было. Вероятно, сейчас будет создана комиссия, на которой будет рассматриваться эта ситуация. Но с учетом тех сумм, которые я указываю в качестве моего основного заработка от бизнеса в размере около 10 млн рублей, мне глупо было бы умышленно скрывать проценты от банковского счета», — прокомментировал Криста.

Ранее URA.RU рассказывало, что седьмой кассационный суд счел незаконным отставку экс-спикера думы Пыть-Яха Олега Шевченко на основании незадекларированных доходов его супруги за 2016 год. Эти нарушения были обнаружены аппаратом губернатора ХМАО.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

У депутата думы Нижневартовска Анатолия Кристы обнаружены незадекларированные доходы за 2021 год, что может послужить причиной для его досрочной отставки. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Аппарат губернатора Югры проводил проверку налоговой декларации депутата думы Нижневартовска Анатолия Кристы и выяснилось, что у него есть незадекларированные доходы за 2021 год. Речь идет о сумме в 96 тысяч рублей. Теперь будет решаться вопрос о дальнейших действиях в отношении Кристы. В практике были случаи, когда после обнаружения таких фактов депутата отправляли в отставку досрочно по утрате доверия», — сообщил инсайдер. В разговоре с журналистом URA.RU сам Криста подтвердил, что к нему появились вопросы у аппарата губернатора ХМАО. «У меня был инвестиционный счет в Сбербанке. Этот доход я получил в виде процентов с 2018 по 2020 год. По факту, когда я сдавал декларацию, то этого дохода у меня еще было. Вероятно, сейчас будет создана комиссия, на которой будет рассматриваться эта ситуация. Но с учетом тех сумм, которые я указываю в качестве моего основного заработка от бизнеса в размере около 10 млн рублей, мне глупо было бы умышленно скрывать проценты от банковского счета», — прокомментировал Криста. Ранее URA.RU рассказывало, что седьмой кассационный суд счел незаконным отставку экс-спикера думы Пыть-Яха Олега Шевченко на основании незадекларированных доходов его супруги за 2016 год. Эти нарушения были обнаружены аппаратом губернатора ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...