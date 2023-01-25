Норвегия отпустила бывшего командира ЧВК «Вагнер», об опасности которого предупреждал Пригожин

Норвегия отпустила бывшего командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева из-под стражи и сейчас содержит его в секретном месте. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отмечал, что Медведев должен быть привлечен к уголовной ответственности за жестокое обращение с пленными. Об этом сообщает Reuters.
«Иммиграционное подразделение полиции освобождает Медведева и переводит его в секретное место», — приводит заявление полиции Норвегии Reuters. Ранее Пригожин рассказывал, что Медведев жесткого обращался с пленными, за что должен быть осужден.
В январе Пригожин заявил, что бывший командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев сбежал в Норвегию из-за инцидента с пленными бойцами. В конце своего комментария Пригожин добавил, что он очень опасен.
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Норвегия отпустила бывшего командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева из-под стражи и сейчас содержит его в секретном месте. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отмечал, что Медведев должен быть привлечен к уголовной ответственности за жестокое обращение с пленными. Об этом сообщает Reuters. «Иммиграционное подразделение полиции освобождает Медведева и переводит его в секретное место», — приводит заявление полиции Норвегии Reuters. Ранее Пригожин рассказывал, что Медведев жесткого обращался с пленными, за что должен быть осужден. В январе Пригожин заявил, что бывший командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев сбежал в Норвегию из-за инцидента с пленными бойцами. В конце своего комментария Пригожин добавил, что он очень опасен.