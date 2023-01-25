В Крыму, Белгороде и Краснодаре по ТВ показали обращение Зеленского о плане захвата территорий

В эфире российских каналов показали обращение Владимира ЗеленскогоФото: официальный сайт президента Украины
На федеральных телеканалах Крыма, Белгородской области и Краснодарского края показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он говорил о планах своей страны вернуть подконтрольные России территории. Об инциденте стали массово сообщать жители этих регионов.
«Наши подписчики из Ейска сообщили, что обращение [Зеленского], которое прервало обычную телепрограмму, появилось в эфире каналов „ТВ-3“, „СТС“, „ТНТ“ и других», — обратили внимание журналисты telegram-канала «Осторожно, новости». Как отметили телезрители регионов, спустя некоторое время трансляции обращения украинского президента, сигнал пропал.
URA.RU направило запрос в редакции телеканалов «ТВ-3», «СТС» и «ТНТ» по поводу инцидента с трансляцией обращения Зеленского в телевизионном эфире. На момент публикации новости ответа не поступило.
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На федеральных телеканалах Крыма, Белгородской области и Краснодарского края показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он говорил о планах своей страны вернуть подконтрольные России территории. Об инциденте стали массово сообщать жители этих регионов. «Наши подписчики из Ейска сообщили, что обращение [Зеленского], которое прервало обычную телепрограмму, появилось в эфире каналов „ТВ-3“, „СТС“, „ТНТ“ и других», — обратили внимание журналисты telegram-канала «Осторожно, новости». Как отметили телезрители регионов, спустя некоторое время трансляции обращения украинского президента, сигнал пропал. URA.RU направило запрос в редакции телеканалов «ТВ-3», «СТС» и «ТНТ» по поводу инцидента с трансляцией обращения Зеленского в телевизионном эфире. На момент публикации новости ответа не поступило.