В Крыму, Белгороде и Краснодаре по ТВ показали обращение Зеленского о плане захвата территорий

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
В эфире российских каналов показали обращение Владимира Зеленского Фото:

На федеральных телеканалах Крыма, Белгородской области и Краснодарского края показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он говорил о планах своей страны вернуть подконтрольные России территории. Об инциденте стали массово сообщать жители этих регионов.

«Наши подписчики из Ейска сообщили, что обращение [Зеленского], которое прервало обычную телепрограмму, появилось в эфире каналов „ТВ-3“, „СТС“, „ТНТ“ и других», — обратили внимание журналисты telegram-канала «Осторожно, новости». Как отметили телезрители регионов, спустя некоторое время трансляции обращения украинского президента, сигнал пропал.

URA.RU направило запрос в редакции телеканалов «ТВ-3», «СТС» и «ТНТ» по поводу инцидента с трансляцией обращения Зеленского в телевизионном эфире. На момент публикации новости ответа не поступило.

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На федеральных телеканалах Крыма, Белгородской области и Краснодарского края показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он говорил о планах своей страны вернуть подконтрольные России территории. Об инциденте стали массово сообщать жители этих регионов. «Наши подписчики из Ейска сообщили, что обращение [Зеленского], которое прервало обычную телепрограмму, появилось в эфире каналов „ТВ-3“, „СТС“, „ТНТ“ и других», — обратили внимание журналисты telegram-канала «Осторожно, новости». Как отметили телезрители регионов, спустя некоторое время трансляции обращения украинского президента, сигнал пропал. URA.RU направило запрос в редакции телеканалов «ТВ-3», «СТС» и «ТНТ» по поводу инцидента с трансляцией обращения Зеленского в телевизионном эфире. На момент публикации новости ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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