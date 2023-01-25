Губернатор Комарова подписала с замминистра РФ соглашение о создании мегапроекта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова подписала соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и глава Нягани Иван Ямашев подписали соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале властей ХМАО.

«Соглашение заключили в ходе рабочей встречи в Москве заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, губернатор Югры Наталья Комарова и глава Нягани Иван Ямашев. Благодаря созданной экономической зоне площадью 272 гектара, в регионе появится более 800 новых рабочих мест, будет привлечено около 25 млрд рублей инвестиций в проекты резидентов», — уточнили в официальном telegram-канале властей ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отправлялась в рабочую поездку в Москве, где обсудила проект особой экономической зоны в Нягани. Ее создание одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и глава Нягани Иван Ямашев подписали соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале властей ХМАО. «Соглашение заключили в ходе рабочей встречи в Москве заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, губернатор Югры Наталья Комарова и глава Нягани Иван Ямашев. Благодаря созданной экономической зоне площадью 272 гектара, в регионе появится более 800 новых рабочих мест, будет привлечено около 25 млрд рублей инвестиций в проекты резидентов», — уточнили в официальном telegram-канале властей ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отправлялась в рабочую поездку в Москве, где обсудила проект особой экономической зоны в Нягани. Ее создание одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...