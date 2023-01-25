Губернатор Комарова подписала с замминистра РФ соглашение о создании мегапроекта

Губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и глава Нягани Иван Ямашев подписали соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале властей ХМАО.
«Соглашение заключили в ходе рабочей встречи в Москве заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, губернатор Югры Наталья Комарова и глава Нягани Иван Ямашев. Благодаря созданной экономической зоне площадью 272 гектара, в регионе появится более 800 новых рабочих мест, будет привлечено около 25 млрд рублей инвестиций в проекты резидентов», — уточнили в официальном telegram-канале властей ХМАО.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отправлялась в рабочую поездку в Москве, где обсудила проект особой экономической зоны в Нягани. Ее создание одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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