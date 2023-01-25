Подоляк: Генштаб ВСУ разрабатывает план, который оставит Россию без части регионов

Подоляк: Генштаб ВСУ разрабатывает план, который вернет Россию к границам 1991 года

25 января 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

Россия вернется к границам 1991 года, считает Михаил Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный штаб Украины разрабатывает план, по которому Россия вернется к границам 1991 года. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «В рамках контрнаступления, которое разрабатывается Генштабом ВСУ и подробно обсуждается на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего, Россия потерпит два-четыре значительных поражения. Украинская армия остановится на границах 1991», — написал Подоляк в своем telegram-канале. Он также добавил, что после наступления ВСУ от России якобы отойдут территории, на которых проживают этнические меньшинства. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По их результатам, все четыре региона присоединились к РФ. В 2014 году в состав России вошел крымский полуостров. 25 января генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что через 2 месяца поставок танков на Украину со стороны стран Запада ВСУ нападут на Крым. Герой РФ Сергей Липовой заявил, что планы по захвату Крыма делаются исключительно для самопиара бывшего украинского замминстра обороны Вячеслава Шаповалова. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генеральный штаб Украины разрабатывает план, по которому Россия вернется к границам 1991 года. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «В рамках контрнаступления, которое разрабатывается Генштабом ВСУ и подробно обсуждается на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего, Россия потерпит два-четыре значительных поражения. Украинская армия остановится на границах 1991», — написал Подоляк в своем telegram-канале. Он также добавил, что после наступления ВСУ от России якобы отойдут территории, на которых проживают этнические меньшинства. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По их результатам, все четыре региона присоединились к РФ. В 2014 году в состав России вошел крымский полуостров. 25 января генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что через 2 месяца поставок танков на Украину со стороны стран Запада ВСУ нападут на Крым. Герой РФ Сергей Липовой заявил, что планы по захвату Крыма делаются исключительно для самопиара бывшего украинского замминстра обороны Вячеслава Шаповалова. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».