Байден: ВСУ готовятся к контрнаступлению

Украинская армия готовится наступать, отметил Джо Байден
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению в рамках российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме по вопросу помощи Киеву. Его трансляция ведется на официальном
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