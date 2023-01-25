Байден: ВСУ готовятся к контрнаступлению

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украинская армия готовится наступать, отметил Джо Байден Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению в рамках российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме по вопросу помощи Киеву. Его трансляция ведется на официальном youtube-канале Белого дома.

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Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению в рамках российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме по вопросу помощи Киеву. Его трансляция ведется на официальном youtube-канале Белого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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