Губернатор ХМАО отчиталась перед главой Минэкономразвития РФ

25 января 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова рассказала Максиму Решетникову о приоритетных направлениях в работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова в Москве встретилась с министром экономики РФ Максимом Решетниковым. В рамках совещания названы приоритетные направления работы в округе, сообщается на сайте правительства региона. «Наталья Комарова рассказала о приоритетных направлениях реализации инвестиционной политики автономного округа. В их числе вопросы дальнейшей реализации мероприятий по финансовой поддержке социальных предприятий и молодых предпринимателей до 25 лет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — сообщается на сайте. На встрече обсуждались вопросы применения механизма концессионных соглашений, создание инновационного научно-технологического центра «Юнити парк» и особой экономической зоны в Нягани, поддержка малого и среднего предпринимательства. «Нам важно, чтобы вы продолжали столь же динамично, активно развиваться, чтобы у вас появлялись новые проекты. Важно, что помимо внимательного отношения к „традиционным“ компаниям нефтегазового комплекса вы работаете по всем остальным вопросам», — отметил Решетников. Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и глава Нягани Иван Ямашев подписали соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Глава округа проводит рабочие встречи в Москве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в Москве встретилась с министром экономики РФ Максимом Решетниковым. В рамках совещания названы приоритетные направления работы в округе, сообщается на сайте правительства региона. «Наталья Комарова рассказала о приоритетных направлениях реализации инвестиционной политики автономного округа. В их числе вопросы дальнейшей реализации мероприятий по финансовой поддержке социальных предприятий и молодых предпринимателей до 25 лет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — сообщается на сайте. На встрече обсуждались вопросы применения механизма концессионных соглашений, создание инновационного научно-технологического центра «Юнити парк» и особой экономической зоны в Нягани, поддержка малого и среднего предпринимательства. «Нам важно, чтобы вы продолжали столь же динамично, активно развиваться, чтобы у вас появлялись новые проекты. Важно, что помимо внимательного отношения к „традиционным“ компаниям нефтегазового комплекса вы работаете по всем остальным вопросам», — отметил Решетников. Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и глава Нягани Иван Ямашев подписали соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Глава округа проводит рабочие встречи в Москве.