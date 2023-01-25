Губернатор ХМАО отчиталась перед главой Минэкономразвития РФ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в Москве встретилась с министром экономики РФ Максимом Решетниковым. В рамках совещания названы приоритетные направления работы в округе, сообщается на сайте правительства региона.
«Наталья Комарова рассказала о приоритетных направлениях реализации инвестиционной политики автономного округа. В их числе вопросы дальнейшей реализации мероприятий по финансовой поддержке социальных предприятий и молодых предпринимателей до 25 лет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — сообщается на сайте.
На встрече обсуждались вопросы применения механизма концессионных соглашений, создание инновационного научно-технологического центра «Юнити парк» и особой экономической зоны в Нягани, поддержка малого и среднего предпринимательства. «Нам важно, чтобы вы продолжали столь же динамично, активно развиваться, чтобы у вас появлялись новые проекты. Важно, что помимо внимательного отношения к „традиционным“ компаниям нефтегазового комплекса вы работаете по всем остальным вопросам», — отметил Решетников.
Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и глава Нягани Иван Ямашев подписали соглашение о создании в Нягани особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Глава округа проводит рабочие встречи в Москве.
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