МОК допустил российских спортсменов к международным соревнованиям при одном условии

Российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях международного олимпийского комитета (МОК) при условии, что они выступали против проведения спецоперации России на Украине. Об этом говорится на официальном сайте МОК.
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Российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях международного олимпийского комитета (МОК) при условии, что они выступали против проведения спецоперации России на Украине. Об этом говорится на официальном сайте МОК.