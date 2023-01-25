МОК допустил российских спортсменов к международным соревнованиям при одном условии

МОК: в международных соревнованиях могут участвовать спортсмены из России, которые против СВО
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В МОК разрешили участвовать в соревнованиях спортсменам из России Фото:

Российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях международного олимпийского комитета (МОК) при условии, что они выступали против проведения спецоперации России на Украине. Об этом говорится на официальном сайте МОК.

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Российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях международного олимпийского комитета (МОК) при условии, что они выступали против проведения спецоперации России на Украине. Об этом говорится на официальном сайте МОК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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