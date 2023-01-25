Гендиректор свердловского завода займет пост в «Ростехе»

Гендиректор УЗГА Вадим Бадеха станет руководителем ОДК

Гендиректор УЗГА Вадим Бадеха займет должность в ОДК Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») Александр Артюхов покинет свою должность, а на его место назначат гендиректора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадима Бадеху. Об этом сообщили несколько источников.

«В ближайшее время руководитель ОДК Александр Артюхов покинет свой пост и перейдет в «Ростех, где будет курировать авиапроекты. Его место займет гендиректор УЗГА Вадим Бадеха», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Артюхов покинет свой пост уже на следующей неделе. На место гендиректора в УЗГА может прийти выходец с авиапредприятий «Ростеха». Как сообщил источник, окончательных решений пока нет, но вероятность перестановок очень высока.

Корреспондент URA.RU отправил запрос пресс-службе Уральского завода гражданской авиации. На момент публикации новости ответ не поступал.