25 января 2023

Гендиректор свердловского завода займет пост в «Ростехе»

Гендиректор УЗГА Вадим Бадеха станет руководителем ОДК
© Служба новостей «URA.RU»
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Гендиректор УЗГА Вадим Бадеха займет должность в ОДК Фото:

Руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») Александр Артюхов покинет свою должность, а на его место назначат гендиректора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадима Бадеху. Об этом сообщили несколько источников.

«В ближайшее время руководитель ОДК Александр Артюхов покинет свой пост и перейдет в «Ростех, где будет курировать авиапроекты. Его место займет гендиректор УЗГА Вадим Бадеха», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Артюхов покинет свой пост уже на следующей неделе. На место гендиректора в УЗГА может прийти выходец с авиапредприятий «Ростеха». Как сообщил источник, окончательных решений пока нет, но вероятность перестановок очень высока.

Корреспондент URA.RU отправил запрос пресс-службе Уральского завода гражданской авиации. На момент публикации новости ответ не поступал.

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Руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») Александр Артюхов покинет свою должность, а на его место назначат гендиректора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадима Бадеху. Об этом сообщили несколько источников. «В ближайшее время руководитель ОДК Александр Артюхов покинет свой пост и перейдет в «Ростех, где будет курировать авиапроекты. Его место займет гендиректор УЗГА Вадим Бадеха», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. По данным издания, Артюхов покинет свой пост уже на следующей неделе. На место гендиректора в УЗГА может прийти выходец с авиапредприятий «Ростеха». Как сообщил источник, окончательных решений пока нет, но вероятность перестановок очень высока. Корреспондент URA.RU отправил запрос пресс-службе Уральского завода гражданской авиации. На момент публикации новости ответ не поступал.
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