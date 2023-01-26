Льготники в России получат право на квартиры для военных

Россияне, которым положены льготы, с 4 февраля получат право на невостребованные квартиры, предназначенные для уволенных в запас военных. Закон вступит в силу с 4 февраля 2023 года, сообщает «Парламентская газета».
«Регионам разрешили передавать льготникам невостребованное жилье, предназначавшееся для уволенных в запас военных. Такой закон вступает в силу 4 февраля», — говорится в сообщении. В газете уточнили, что получить жилье смогут ветераны ВОВ, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, семьи с детьми-инвалидами, а также ветераны боевых действий.
Раньше жилплощадь, которая полагалась военным, могла стать невостребованной в связи со смертью собственника или отказа от жилья. Однако регионы не имели права передавать квартиры другим претендентам.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес поправку в статью 3 Федерального закона, согласно которой разрешается передавать жилье, невостребованное среди уволенных с военной службы граждан. Документ был опубликован на сайте законопроектов Государственной Думы.
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Россияне, которым положены льготы, с 4 февраля получат право на невостребованные квартиры, предназначенные для уволенных в запас военных. Закон вступит в силу с 4 февраля 2023 года, сообщает «Парламентская газета». «Регионам разрешили передавать льготникам невостребованное жилье, предназначавшееся для уволенных в запас военных. Такой закон вступает в силу 4 февраля», — говорится в сообщении. В газете уточнили, что получить жилье смогут ветераны ВОВ, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, семьи с детьми-инвалидами, а также ветераны боевых действий. Раньше жилплощадь, которая полагалась военным, могла стать невостребованной в связи со смертью собственника или отказа от жилья. Однако регионы не имели права передавать квартиры другим претендентам. Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес поправку в статью 3 Федерального закона, согласно которой разрешается передавать жилье, невостребованное среди уволенных с военной службы граждан. Документ был опубликован на сайте законопроектов Государственной Думы.