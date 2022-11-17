Путин придумал, как решить жилищные проблемы льготников

Путин предложил передавать квартиры для военнослужащих льготникам

17 ноября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Квартиры, которые не понадобились военнослужащим, отдадут льготникам, говорится в поправки Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму поступила президентская поправка в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О статусе военнослужащих“ и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан». Документ опубликован на сайте законопроектов Госдумы. «Предоставлять жилье, в котором нет потребности у граждан уволенных с военной службы, гражданам-льготникам», — говорится в тексте документа. Под категорию граждан-льготников подпадают ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ), члены семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф и участники ликвидации последствий таких аварий, а также вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалиды и семьи, имеющих детей-инвалидов. Ранее стало известно, что Россия будет развивать уровень социальной поддержки граждан, создавая более эффективную адресную систему помощи. Также с 1 января 2023 года федеральные льготники начнут получать набор социальных услуг (НСУ) в новой форме, передает RT.

В Госдуму поступила президентская поправка в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О статусе военнослужащих“ и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан». Документ опубликован на сайте законопроектов Госдумы. «Предоставлять жилье, в котором нет потребности у граждан уволенных с военной службы, гражданам-льготникам», — говорится в тексте документа. Под категорию граждан-льготников подпадают ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ), члены семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф и участники ликвидации последствий таких аварий, а также вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалиды и семьи, имеющих детей-инвалидов. Ранее стало известно, что Россия будет развивать уровень социальной поддержки граждан, создавая более эффективную адресную систему помощи. Также с 1 января 2023 года федеральные льготники начнут получать набор социальных услуг (НСУ) в новой форме, передает RT.