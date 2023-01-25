В 2022 году в регионе было построено более 200 000 квадратных метров частных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области в 2022 году построили меньше частных домов, чем в 2021 году. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата.

«На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства в январе—декабре 2022 г. приходилось 61,6% (в январе—декабре 2021 г. — 80,0%). В расчете на 1000 человек населения ввод общей площади жилья в 2022 г. в среднем по области составил 410,6 кв. метров, в том числе индивидуального жилья — 252,8 кв. метров (в 2021 г. — 345,7 и 276,6 кв. метров соответственно)», — указано в аналитическом отчете.

По данным Свердловскстата, в 2022 году в регионе было введено 333,4 тысячи квадратных метров жилых помещений. 10% построек относится к дачам. Индивидуальные застройщики ввели 205,3 тысячи кв. метров общей площади жилых помещений. Представители Свердловскстата добавили, что за этот период было введено в эксплуатацию 3827 квартир.

В Курганской области продают самые дешевые коттеджи в России. Средняя стоимость коттеджа в регионе в 2022 году составила 2 255 496 рублей.