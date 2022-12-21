В Курганской области выросли цены на коттеджи, но эти дома остаются самыми дешевыми в России

Средняя стоимость частного дома в регионе превышает 2 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Средняя стоимость частных домов в Курганской области за 2022 год выросла на 24%. При этом они все равно являются самыми дешевыми в России. Данная информация размещена в исследовании портала «Мир квартир».

«Курганская область. Средняя цена — 2 255 496 рублей. Прирост за IV квартал — 1,3%. Прирост за 2022 год — 24,4%», — указано на сайте.

Самые дорогие частные дома продают в Москве. Там их средняя стоимость составляет 21,8 млн рублей. При этом московская недвижимость за год выросла в цене на 3,8%. В УрФО самыми дорогими являются частные дома в Ямало-Ненецком автономном округе. Их средняя стоимость превышает 11 млн рублей. Рост цены за год составил 16,4%.

В 2020 году частные дома в Курганской области также были самыми дешевыми в России. Тогда средняя стоимость дома в регионе составляла 1 619 665 рублей.