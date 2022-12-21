21 декабря 2022

В Курганской области выросли цены на коттеджи, но эти дома остаются самыми дешевыми в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Средняя стоимость частного дома в регионе превышает 2 млн рублей Фото:

Средняя стоимость частных домов в Курганской области за 2022 год выросла на 24%. При этом они все равно являются самыми дешевыми в России. Данная информация размещена в исследовании портала «Мир квартир».

«Курганская область. Средняя цена — 2 255 496 рублей. Прирост за IV квартал — 1,3%. Прирост за 2022 год — 24,4%», — указано на сайте.

Самые дорогие частные дома продают в Москве. Там их средняя стоимость составляет 21,8 млн рублей. При этом московская недвижимость за год выросла в цене на 3,8%. В УрФО самыми дорогими являются частные дома в Ямало-Ненецком автономном округе. Их средняя стоимость превышает 11 млн рублей. Рост цены за год составил 16,4%.

В 2020 году частные дома в Курганской области также были самыми дешевыми в России. Тогда средняя стоимость дома в регионе составляла 1 619 665 рублей.

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Средняя стоимость частных домов в Курганской области за 2022 год выросла на 24%. При этом они все равно являются самыми дешевыми в России. Данная информация размещена в исследовании портала «Мир квартир». «Курганская область. Средняя цена — 2 255 496 рублей. Прирост за IV квартал — 1,3%. Прирост за 2022 год — 24,4%», — указано на сайте. Самые дорогие частные дома продают в Москве. Там их средняя стоимость составляет 21,8 млн рублей. При этом московская недвижимость за год выросла в цене на 3,8%. В УрФО самыми дорогими являются частные дома в Ямало-Ненецком автономном округе. Их средняя стоимость превышает 11 млн рублей. Рост цены за год составил 16,4%. В 2020 году частные дома в Курганской области также были самыми дешевыми в России. Тогда средняя стоимость дома в регионе составляла 1 619 665 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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