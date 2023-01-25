В Сургуте врачи два дня оперировали пациентку, чтобы спасти ей зрение

26 января 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Сургутские врачи спасли пациентку от слепоты Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте (ХМАО) врачи травматологической больницы провели сложную операцию на мозге, чтобы спасти зрение 65-летней пациентке. Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский рассказал в своем telegram-канале, что хирурги оперировали женщину два дня, потратив в общей сложности 12 часов. «Внезапно стало двоиться в глазах. С этой жалобой 65-летняя пациентка побывала у разных врачей и прошла многочисленные обследования. Оказалось, что за симптомом скрывается не офтальмологическая, а серьезная сосудистая проблема — соустье в головном мозге артерии и вены, глаз мог полностью утратить свои функции. Врачи сургутской травматологической больницы провели операцию по эмболизации фистулы в течение двух дней подряд и в общей сложности затратили на нее 12 часов», — рассказал Добровольский. По словам директора депздрава, сложность операции заключалась в том, что у пациентки было серьезное заболевание почек. «Лечение заключается в эмболизации фистулы. Ее закрывают, плотно утрамбовывая специальной спиралью. Главная сложность — подобраться к ней по сосудам. Рентгенохирургам важно отчетливо видеть их во время операции. Качественного изображения на мониторе добиваются контрастными препаратами, но из-за заболевания почек объем вводимого контрастного вещества пришлось серьезно сократить. Фистула оказалась одной из самых труднодоступных в практике хирургов, на одном этапе потребовался доступ через лицевую вену. Метод при таких малоинвазивных вмешательствах довольно редкий, но в данных условиях полностью себя оправдал», — уточнил Добровльский. Ранее URA.RU писало, что врачи в ХМАО спасили жизнь младенцу с пороком сердца и тяжелой пневмонией. Операция длилась четыре часа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) врачи травматологической больницы провели сложную операцию на мозге, чтобы спасти зрение 65-летней пациентке. Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский рассказал в своем telegram-канале, что хирурги оперировали женщину два дня, потратив в общей сложности 12 часов. «Внезапно стало двоиться в глазах. С этой жалобой 65-летняя пациентка побывала у разных врачей и прошла многочисленные обследования. Оказалось, что за симптомом скрывается не офтальмологическая, а серьезная сосудистая проблема — соустье в головном мозге артерии и вены, глаз мог полностью утратить свои функции. Врачи сургутской травматологической больницы провели операцию по эмболизации фистулы в течение двух дней подряд и в общей сложности затратили на нее 12 часов», — рассказал Добровольский. По словам директора депздрава, сложность операции заключалась в том, что у пациентки было серьезное заболевание почек. «Лечение заключается в эмболизации фистулы. Ее закрывают, плотно утрамбовывая специальной спиралью. Главная сложность — подобраться к ней по сосудам. Рентгенохирургам важно отчетливо видеть их во время операции. Качественного изображения на мониторе добиваются контрастными препаратами, но из-за заболевания почек объем вводимого контрастного вещества пришлось серьезно сократить. Фистула оказалась одной из самых труднодоступных в практике хирургов, на одном этапе потребовался доступ через лицевую вену. Метод при таких малоинвазивных вмешательствах довольно редкий, но в данных условиях полностью себя оправдал», — уточнил Добровльский. Ранее URA.RU писало, что врачи в ХМАО спасили жизнь младенцу с пороком сердца и тяжелой пневмонией. Операция длилась четыре часа.