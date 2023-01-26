Генерал Бертолини: для начала войны НАТО против России не нужно официальное заявление

Генерал Бертолини: между Россией и НАТО идет необъявленная война

26 января 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

НАТО уже ведет войну против России, заявил генерал Марко Бертолини Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массовая отправка западных танков на Украину свидетельствует о том, что НАТО принимает непосредственное участие в украинском конфликте. Такое заявление сделал итальянский генерал Марко Бертолини. Он отметил, что для начала полноценной войны больше не нужны официальные заявления. «Это означает, что НАТО принимает непосредственное участие. Официально, еще не со своими людьми, но, конечно, с его собственной силой», — рассказал Марко Бертолини в интервью итальянской газете Il Giornale. НАТО не нанимает собственных солдат, но альянс использует лексикон войны по отношению к России. Санкции, конфискации активов россиян, поставки оружия на Украину — все это элементы войны, считает генерал. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что не считает НАТО стороной украинского конфликта. Он использовал аргументы, что альянс не направляет на Украину военных и самолеты, передает телеканал 360.

Массовая отправка западных танков на Украину свидетельствует о том, что НАТО принимает непосредственное участие в украинском конфликте. Такое заявление сделал итальянский генерал Марко Бертолини. Он отметил, что для начала полноценной войны больше не нужны официальные заявления. «Это означает, что НАТО принимает непосредственное участие. Официально, еще не со своими людьми, но, конечно, с его собственной силой», — рассказал Марко Бертолини в интервью итальянской газете Il Giornale. НАТО не нанимает собственных солдат, но альянс использует лексикон войны по отношению к России. Санкции, конфискации активов россиян, поставки оружия на Украину — все это элементы войны, считает генерал. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что не считает НАТО стороной украинского конфликта. Он использовал аргументы, что альянс не направляет на Украину военных и самолеты, передает телеканал 360.