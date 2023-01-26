Куйвашев дал чиновникам задание по главной проблеме Свердловской области

Губернатор Свердловской области поручил разработать новые меры поддержки учителей и врачей

Евгений Куйвашев дал новое поручение по дефициту врачей и учителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал от мэров и министров придумать, как решить кадровый дефицит учителей и врачей, ставший в последние годы острейшей для региона проблемой. Чиновники должны проработать дополнительные меры поддержи специалистов. Такое задание Куйвашев дал по итогам заседания областного правительства, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«Важно совершенствовать комплексный подход к решению кадровых проблем в социальной сфере. Работа это серьезная, разноплановая. Мы многое уже сделали в этом направлении и не должны останавливаться. Необходимо проработать предложения по дополнительным мерам для решения кадрового вопроса, привлечения и закрепления молодых специалистов, для поддержки и стимулирования работников социальной сферы», — обратился Куйвашев к подчиненным.

В данный момент, как заявляют областные власти, уже ведется работа по нескольким направлениям. Например, будущих медиков и учителей готовят по программам целевого набора. Также применяются «различные финансовые инструменты», которые помогают удерживать специалистов в их родных городах и поселениях.

В середине января областной минздрав представил Куйвашеву план, который, по замыслу властей, поможет решить дефицит медиков. Согласно задумке, ежегодно в свердловские больницы будут устраиваться более 100 врачей, которых начнут готовить по новой комплексной программе.

Куйвашев неоднократно признавал проблему нехватки врачей в регионе. В августе 2022 года он публично потребовал от министра здравоохранения Андрея Карлова искать новые пути восполнения дефицита. За месяц до этого на отсутствие специалистов Куйвашеву лично жаловались жители региона. В ходе декабрьской «прямой линии» губернатор допускал, что проблему можно решить за счет целевого обучения медиков.