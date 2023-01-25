Музеи пермских промпредприятий вошли в десятку лучших в России

26 января 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

На «Уралкалии» умеют не только добывать ископаемые, но рассказывать об этом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Два пермских предприятия попали в первый рейтинг Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Топ-10 замкнули музей истории пермского моторостроения АО «ОДК-Пермские моторы» и музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий». Попадание в список повышает шансы на получение звания премии «Лучший корпоративный музей», говорит директор конкурса Наталья Нечаева. «Попадание в рейтинг повышает шансы на победу в номинации „Лучший корпоративный музей“. Надеюсь, что рейтинг конкурса станет ежегодным и будет выходить в день корпоративных музеев», — приводятся слова Нечаевой на сайте конкурса. Ранее URA.RU рассказывало, что промышленный туризм в Прикамье набирает обороты — за два года количество экскурсантов на предприятиях выросло в 12 раз. Лидером по итогам 2022 года стала кондитерская фабрика «Пермская».

Два пермских предприятия попали в первый рейтинг Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Топ-10 замкнули музей истории пермского моторостроения АО «ОДК-Пермские моторы» и музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий». Попадание в список повышает шансы на получение звания премии «Лучший корпоративный музей», говорит директор конкурса Наталья Нечаева. «Попадание в рейтинг повышает шансы на победу в номинации „Лучший корпоративный музей“. Надеюсь, что рейтинг конкурса станет ежегодным и будет выходить в день корпоративных музеев», — приводятся слова Нечаевой на сайте конкурса. Ранее URA.RU рассказывало, что промышленный туризм в Прикамье набирает обороты — за два года количество экскурсантов на предприятиях выросло в 12 раз. Лидером по итогам 2022 года стала кондитерская фабрика «Пермская».