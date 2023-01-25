25 января 2023

Музеи пермских промпредприятий вошли в десятку лучших в России

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Территория СКРУ-3 ПАО Уралкалий. Соликамск , уралкалий, входная группа, соликамск, скру3
На «Уралкалии» умеют не только добывать ископаемые, но рассказывать об этом Фото:

Два пермских предприятия попали в первый рейтинг Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Топ-10 замкнули музей истории пермского моторостроения АО «ОДК-Пермские моторы» и музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий». Попадание в список повышает шансы на получение звания премии «Лучший корпоративный музей», говорит директор конкурса Наталья Нечаева.

«Попадание в рейтинг повышает шансы на победу в номинации „Лучший корпоративный музей“. Надеюсь, что рейтинг конкурса станет ежегодным и будет выходить в день корпоративных музеев», — приводятся слова Нечаевой на сайте конкурса.

Ранее URA.RU рассказывало, что промышленный туризм в Прикамье набирает обороты — за два года количество экскурсантов на предприятиях выросло в 12 раз. Лидером по итогам 2022 года стала кондитерская фабрика «Пермская».

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Два пермских предприятия попали в первый рейтинг Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Топ-10 замкнули музей истории пермского моторостроения АО «ОДК-Пермские моторы» и музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий». Попадание в список повышает шансы на получение звания премии «Лучший корпоративный музей», говорит директор конкурса Наталья Нечаева. «Попадание в рейтинг повышает шансы на победу в номинации „Лучший корпоративный музей“. Надеюсь, что рейтинг конкурса станет ежегодным и будет выходить в день корпоративных музеев», — приводятся слова Нечаевой на сайте конкурса. Ранее URA.RU рассказывало, что промышленный туризм в Прикамье набирает обороты — за два года количество экскурсантов на предприятиях выросло в 12 раз. Лидером по итогам 2022 года стала кондитерская фабрика «Пермская».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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