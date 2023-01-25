Лидером промышленного туризма в Перми стала кондитерская фабрика

26 января 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Туристы предпочитают узнать о конфетах, а не о ракетных двигателях Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Среди предприятий Пермского края, которые организуют на своей территории работу с туристами, лидером стала кондитерская фабрика «Пермская». В 2022 году с экскурсиями ее посетили 25 тысяч человек, рассказали в минтуризма Прикамья. «Настоящим рекордсменом по посещению путешественниками стала кондитерская фабрика „Пермская“ — первая конфетная фабрика на Урале и в Сибири. В течение 2022 года ее посетили 25 000 туристов (в 2021 году — 10 000)», — сообщается на сайте министерства. Также среди флагманов промтуризма названы производитель ракетных двигателей «Протон-ПМ», разработчик и создатель сервисных роботов компания «Промобот», а также ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». В минтуризма заявляют, что общее количество промышленных туристов в регионе с 2020 года выросло в 12 раз — до 60 203.

Среди предприятий Пермского края, которые организуют на своей территории работу с туристами, лидером стала кондитерская фабрика «Пермская». В 2022 году с экскурсиями ее посетили 25 тысяч человек, рассказали в минтуризма Прикамья. «Настоящим рекордсменом по посещению путешественниками стала кондитерская фабрика „Пермская“ — первая конфетная фабрика на Урале и в Сибири. В течение 2022 года ее посетили 25 000 туристов (в 2021 году — 10 000)», — сообщается на сайте министерства. Также среди флагманов промтуризма названы производитель ракетных двигателей «Протон-ПМ», разработчик и создатель сервисных роботов компания «Промобот», а также ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». В минтуризма заявляют, что общее количество промышленных туристов в регионе с 2020 года выросло в 12 раз — до 60 203.