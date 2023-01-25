Свердловчанам объяснили план действий после отмены ночного тарифа на электричество

После отмены ночного тарифа на электричество свердловчане не должны перенастраивать счетчики

Свердловчане смогут не перенастраивать счетчики после отмены ночного тарифа Владимир Андреев © URA.RU

Жители Свердловской области, для которых был отменен ночной тариф на электроэнергию, после реформы смогут не перепрограммировать счетчики и не изменять принцип передачи показаний. Об этом рассказала представитель «Энергосбыт Плюс» Наталья Разумова.

«Гражданам ничего делать не требуется. Никуда бежать и делать поспешных выводов тоже не нужно. Передача показаний на “Главучет” остается точно такая же, какая была всегда. Клиенты как передавали тарифы “день” и “ночь”, так и будут передавать. Никаких изменений не происходит», – передает корреспондент URA.RU слова Разумовой.

Об отмене ночных тарифов на электроэнергию для свердловчан стало известно 23 января. Этой реформой стоимость киловатта ночью и днем сравнялась. Также унифицирована стоимость электричества в выходные, праздники и будние дни.