25 января 2023

Свердловчанам объяснили план действий после отмены ночного тарифа на электричество

После отмены ночного тарифа на электричество свердловчане не должны перенастраивать счетчики
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане смогут не перенастраивать счетчики после отмены ночного тарифа

Жители Свердловской области, для которых был отменен ночной тариф на электроэнергию, после реформы смогут не перепрограммировать счетчики и не изменять принцип передачи показаний. Об этом рассказала представитель «Энергосбыт Плюс» Наталья Разумова.

«Гражданам ничего делать не требуется. Никуда бежать и делать поспешных выводов тоже не нужно. Передача показаний на “Главучет” остается точно такая же, какая была всегда. Клиенты как передавали тарифы “день” и “ночь”, так и будут передавать. Никаких изменений не происходит», – передает корреспондент URA.RU слова Разумовой.

Об отмене ночных тарифов на электроэнергию для свердловчан стало известно 23 января. Этой реформой стоимость киловатта ночью и днем сравнялась. Также унифицирована стоимость электричества в выходные, праздники и будние дни.

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Жители Свердловской области, для которых был отменен ночной тариф на электроэнергию, после реформы смогут не перепрограммировать счетчики и не изменять принцип передачи показаний. Об этом рассказала представитель «Энергосбыт Плюс» Наталья Разумова. «Гражданам ничего делать не требуется. Никуда бежать и делать поспешных выводов тоже не нужно. Передача показаний на “Главучет” остается точно такая же, какая была всегда. Клиенты как передавали тарифы “день” и “ночь”, так и будут передавать. Никаких изменений не происходит», – передает корреспондент URA.RU слова Разумовой. Об отмене ночных тарифов на электроэнергию для свердловчан стало известно 23 января. Этой реформой стоимость киловатта ночью и днем сравнялась. Также унифицирована стоимость электричества в выходные, праздники и будние дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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