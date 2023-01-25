Свердловчанам объяснили план действий после отмены ночного тарифа на электричество

Жители Свердловской области, для которых был отменен ночной тариф на электроэнергию, после реформы смогут не перепрограммировать счетчики и не изменять принцип передачи показаний. Об этом рассказала представитель «Энергосбыт Плюс» Наталья Разумова.
«Гражданам ничего делать не требуется. Никуда бежать и делать поспешных выводов тоже не нужно. Передача показаний на “Главучет” остается точно такая же, какая была всегда. Клиенты как передавали тарифы “день” и “ночь”, так и будут передавать. Никаких изменений не происходит», – передает корреспондент URA.RU слова Разумовой.
Об отмене ночных тарифов на электроэнергию для свердловчан стало известно 23 января. Этой реформой стоимость киловатта ночью и днем сравнялась. Также унифицирована стоимость электричества в выходные, праздники и будние дни.
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Жители Свердловской области, для которых был отменен ночной тариф на электроэнергию, после реформы смогут не перепрограммировать счетчики и не изменять принцип передачи показаний. Об этом рассказала представитель «Энергосбыт Плюс» Наталья Разумова. «Гражданам ничего делать не требуется. Никуда бежать и делать поспешных выводов тоже не нужно. Передача показаний на “Главучет” остается точно такая же, какая была всегда. Клиенты как передавали тарифы “день” и “ночь”, так и будут передавать. Никаких изменений не происходит», – передает корреспондент URA.RU слова Разумовой. Об отмене ночных тарифов на электроэнергию для свердловчан стало известно 23 января. Этой реформой стоимость киловатта ночью и днем сравнялась. Также унифицирована стоимость электричества в выходные, праздники и будние дни.