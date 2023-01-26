Профессор ВШЭ Коган заявил, что печать денег приведет к инфляции в РФ

26 января 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Академик Сергей Глазьев предлагает создать второй госбюджет и напечатать рубли для развития экономики России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Идеи по ускоренному развитию российской экономики через печатание денег, которые предлагает правительству экс-советник президента РФ, бывший министр внешних экономических связей РФ, академик РАН Сергей Глазьев, могут привести к разгону инфляции. Об этом в интервью с URA.RU заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. Ранее Глазьев выступал за то, чтобы радикально пересмотреть государственную финансовую политику путем создания «двойного бюджета». Источником финансирования при этом должны выступать «сверхдоходы» бюджета в период высоких цен на энергоносители и целевая эмиссия (печать денег) под ключевые проекты по очень низким кредитным ставкам. Для предотвращения возможных злоупотреблений и попыток вывода этих денег за рубеж Глазьев предлагает установить жесткий контроль за финансовыми потоками. «Идеи Глазьева я понимаю, но я их не разделяю. Если ты просто напечатаешь деньги и вбросишь их в экономику, то они вызовут дополнительный и не обеспеченный товарами спрос, который приведет к инфляции. Если же эти деньги будут вброшены на конкретные программы развития бизнеса, пойдут на инвестиции — это другое дело. Проблема заключается в том, каким образом отделить одни деньги от других», — сказал Евгений Коган. По словам финансиста, идеи академика Глазьева о создании «второго бюджета» логически обоснованы, однако на практике попытка их реализации столкнется с серьезными проблемами. «Вызовет ли это инфляцию? Боюсь, что да. Нам нужно будет выстраивать определенные механизмы защиты и контроля, нам тогда нужно будет полностью закрыть вывод денег за границу. А это чревато бегством капитала. Сегодня бизнесмен понимает, что он может заработать здесь деньги и волен перевести их за границу, хотя там их могут арестовать. У него есть выбор. Если же он будет знать, что здесь его закроют, то, скорее всего, он и деньги выведет, и сам переедет», — объяснил Коган. Чтобы запустить экономический рост и при этом избежать инфляции, нужно создавать условия для того, чтобы население больше зарабатывало, а капитал не убегал, а прибывал в страну, предложил профессор. «Если мы хотим развития, то нам надо скорее быть максимально открытыми и защищать инвесторов. Главное в экономике — стабильность и незыблемость правил», — подчеркнул Коган. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Идеи по ускоренному развитию российской экономики через печатание денег, которые предлагает правительству экс-советник президента РФ, бывший министр внешних экономических связей РФ, академик РАН Сергей Глазьев, могут привести к разгону инфляции. Об этом в интервью с URA.RU заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. Ранее Глазьев выступал за то, чтобы радикально пересмотреть государственную финансовую политику путем создания «двойного бюджета». Источником финансирования при этом должны выступать «сверхдоходы» бюджета в период высоких цен на энергоносители и целевая эмиссия (печать денег) под ключевые проекты по очень низким кредитным ставкам. Для предотвращения возможных злоупотреблений и попыток вывода этих денег за рубеж Глазьев предлагает установить жесткий контроль за финансовыми потоками. «Идеи Глазьева я понимаю, но я их не разделяю. Если ты просто напечатаешь деньги и вбросишь их в экономику, то они вызовут дополнительный и не обеспеченный товарами спрос, который приведет к инфляции. Если же эти деньги будут вброшены на конкретные программы развития бизнеса, пойдут на инвестиции — это другое дело. Проблема заключается в том, каким образом отделить одни деньги от других», — сказал Евгений Коган. По словам финансиста, идеи академика Глазьева о создании «второго бюджета» логически обоснованы, однако на практике попытка их реализации столкнется с серьезными проблемами. «Вызовет ли это инфляцию? Боюсь, что да. Нам нужно будет выстраивать определенные механизмы защиты и контроля, нам тогда нужно будет полностью закрыть вывод денег за границу. А это чревато бегством капитала. Сегодня бизнесмен понимает, что он может заработать здесь деньги и волен перевести их за границу, хотя там их могут арестовать. У него есть выбор. Если же он будет знать, что здесь его закроют, то, скорее всего, он и деньги выведет, и сам переедет», — объяснил Коган. Чтобы запустить экономический рост и при этом избежать инфляции, нужно создавать условия для того, чтобы население больше зарабатывало, а капитал не убегал, а прибывал в страну, предложил профессор. «Если мы хотим развития, то нам надо скорее быть максимально открытыми и защищать инвесторов. Главное в экономике — стабильность и незыблемость правил», — подчеркнул Коган.