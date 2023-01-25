В Магнитогорске изобрели аппарат для удаленного УЗИ

Проводить УЗИ предложили дистанционно Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Магнитогорска (Челябинская область) Екатерина и Нина Терентьевы получили патент на изобретенную ими дистанционно-управляемую систему ультразвукового обследования пациентов (УЗИ). Описание разработки Роспатент выложил на сайте.

«Формула изобретения представляет собой дистанционно-управляемую систему ультразвукового обследования пациентов. Включает удаленное рабочее место и диагностический центр», — отметили в Роспатенте.

По замыслу авторов, пациент и медик могут находиться в разных помещениях, но это не помешает снять данные и их обработать. У специалиста под рукой будет манипулятор с передатчиком сигналов, над кушеткой пациента повесят раму с видеокамерой и датчиком ультразвукового сканера на штативе.

Для связи потребуется интернет-связь. Джойстик перед доктором будет виртуальным, нарисованным на мониторе компьютера. Управлять им предлагается мышью или сенсорами. При манипуляциях врача каретка будет перемещаться над пациентом в двух плоскостях: вертикальной — на штанге и продольной — по рельсу.

Руководитель медцентра «Практик» в Челябинске Андрей Козлов заявил URA.RU, что скептически относится к возможностям для проведения удаленного УЗИ. Собеседник отметил: важен профессионализм обследователя По словам Козлова, 90% успеха в ходе процедуры зависит от правильных манипуляций человека: глубины нажатия, поворота датчика и других.