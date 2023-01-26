Патрушев: НАТО не прекратит прокси-войну против России после окончания украинского конфликта

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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
Николай Патрушев заявил, что прокси-война России и НАТО затянется Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США и НАТО продолжат противостояние с Россией даже после окончания СВО. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он считает, что украинский конфликт — это итог сознательной подготовки США к прокси-войне.

«Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками», — заявил Патрушев на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота, передает ТАСС. Украинский конфликт — это следствие тщательной подготовки США к прокси-войне против России с целью помешать установлению многополярной мировой системы.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что поставка танков на Украину ознаменует новый этап в противостоянии России и НАТО, передает RT. Он отметил, что раньше дипломаты занимались предотвращением попадания в зоны боевых действий легкого стрелкового оружия, сейчас же речь идет о танках.

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США и НАТО продолжат противостояние с Россией даже после окончания СВО. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он считает, что украинский конфликт — это итог сознательной подготовки США к прокси-войне. «Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками», — заявил Патрушев на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота, передает ТАСС. Украинский конфликт — это следствие тщательной подготовки США к прокси-войне против России с целью помешать установлению многополярной мировой системы. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что поставка танков на Украину ознаменует новый этап в противостоянии России и НАТО, передает RT. Он отметил, что раньше дипломаты занимались предотвращением попадания в зоны боевых действий легкого стрелкового оружия, сейчас же речь идет о танках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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