Патрушев: НАТО не прекратит прокси-войну против России после окончания украинского конфликта

26 января 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев заявил, что прокси-война России и НАТО затянется Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и НАТО продолжат противостояние с Россией даже после окончания СВО. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он считает, что украинский конфликт — это итог сознательной подготовки США к прокси-войне. «Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками», — заявил Патрушев на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота, передает ТАСС. Украинский конфликт — это следствие тщательной подготовки США к прокси-войне против России с целью помешать установлению многополярной мировой системы. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что поставка танков на Украину ознаменует новый этап в противостоянии России и НАТО, передает RT. Он отметил, что раньше дипломаты занимались предотвращением попадания в зоны боевых действий легкого стрелкового оружия, сейчас же речь идет о танках.

США и НАТО продолжат противостояние с Россией даже после окончания СВО. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он считает, что украинский конфликт — это итог сознательной подготовки США к прокси-войне. «Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками», — заявил Патрушев на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота, передает ТАСС. Украинский конфликт — это следствие тщательной подготовки США к прокси-войне против России с целью помешать установлению многополярной мировой системы. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что поставка танков на Украину ознаменует новый этап в противостоянии России и НАТО, передает RT. Он отметил, что раньше дипломаты занимались предотвращением попадания в зоны боевых действий легкого стрелкового оружия, сейчас же речь идет о танках.