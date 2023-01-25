Инженерам-конструкторам в Челябинске предлагают до 120 тысяч рублей зарплаты

26 января 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

В Челябинске инженер-конструктор может зарабатывать до 120 тысяч рублей Вадим Ахметов © URA.RU Соискателям на должность инженера-конструктора в Челябинске предлагают до 120 тысяч рублей. Изучив рынок труда, сервис SuperJob соотнес технические компетенции с уровнем оплаты. «Предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Инженер-конструктор» изучались в сфере промышленного строительства. Зарплатный максимум в Челябинске составил 120 тысяч рублей», — отметили в SuperJob. При этом средняя зарплата инженера-конструктора в городе составляет 67 тыс. рублей. Имея неполное высшее образование и зная нормативные и методические материалы, ГОСТы и прочую техническую информацию, можно рассчитывать на 37—50 тысяч. С дипломом техвуза и опытом от двух лет человек может рассчитывать на 50—55 тысяч рублей. Зарплатные предложения выше для специалистов, знающих технический английский язык, специальные программы, имеющих опыт разработки конструкторской документации от нулевой стадии до реализации проекта. Уровень оплаты таких инженеров может достигать 75 тысяч рублей. Высший уровень зарплат доступен профессионалам со свободным английским и рядом иных компетенций. В SuperJob отметили, что в Москве аналогичный уровень опыта и знаний позволит рассчитывать на уровень оплаты в 200 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — на 165 тысяч.

Соискателям на должность инженера-конструктора в Челябинске предлагают до 120 тысяч рублей. Изучив рынок труда, сервис SuperJob соотнес технические компетенции с уровнем оплаты. «Предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Инженер-конструктор» изучались в сфере промышленного строительства. Зарплатный максимум в Челябинске составил 120 тысяч рублей», — отметили в SuperJob. При этом средняя зарплата инженера-конструктора в городе составляет 67 тыс. рублей. Имея неполное высшее образование и зная нормативные и методические материалы, ГОСТы и прочую техническую информацию, можно рассчитывать на 37—50 тысяч. С дипломом техвуза и опытом от двух лет человек может рассчитывать на 50—55 тысяч рублей. Зарплатные предложения выше для специалистов, знающих технический английский язык, специальные программы, имеющих опыт разработки конструкторской документации от нулевой стадии до реализации проекта. Уровень оплаты таких инженеров может достигать 75 тысяч рублей. Высший уровень зарплат доступен профессионалам со свободным английским и рядом иных компетенций. В SuperJob отметили, что в Москве аналогичный уровень опыта и знаний позволит рассчитывать на уровень оплаты в 200 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — на 165 тысяч.