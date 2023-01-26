В Екатеринбурге продают квартиру в особняке, находящемся на реставрации

В настоящий момент усадьбу ротмистра Переяславцева реконструируют Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге выставили квартиру в усадьбе ротмистра Ф. А. Переяславцева на Карла Либкнехат,3 за 16 миллионов рублей, но при этом здание находится на реставрации. Объявление о продаже появилось на сайте «Домклик».

«Продается просторная, теплая квартира/офис в самом центре Екатеринбурге в 100 метрах от БЦ „Высоцкий“. В соседнем здании находится консульство Азербайджана, на внутренней территории находится пункт круглосуточной охраны, что обеспечивает полную безопасность бесплатно», — указано в объявлении.

Продавцы утверждают, что здание уникальное по той причине, что в нем можно законно установить живой камин, также внизу есть два подвала, которые идеально подойдут для винных погребов или архива. «Если вам нужен уникальный, удобный офис с полным функционалом в центре вселенной или эксклюзивная квартира в удивительном месте — вам не найти варианта лучше, успевайте», — заявляет продавец.

При этом о продаже ничего не известно «Деловому дому на Архиерейской», который занимается реставрацией особняка XIX века. «На территории усадьбы ротмистра Переяславцева есть постройка, которая в указанном объявлении отражена как „2-комнатная квартира“. Переговоры о продаже с собственником помещения у нас были, но на текущий момент они не привели к сделке», — сообщили в компании.

Реконструкцию усадьбы ротмистра Переяславцева, которая является памятником архитектуры, начали в октябре 2021 года. Все работы выполняются на основании согласованной проектной документации, получившей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.