В «Ахмате» рассказали, как бойцы ВСУ выдают себя за российских солдат

Боец «Ахмат»: украинцы надевают белые повязки для того, чтобы выдать себя за солдатов России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, война, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Украинцы носят белые повязки для того, чтобы выдать себя за солдат России, заявил боец спецполка «Ахмат» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие надевают белые повязки, которые раньше носили российские солдаты. Таким образом бойцы ВСУ дезориентируют солдат армии России. Об этом корреспонденту Николаю Кислову URA.RU рассказал боец спецполка «Ахмат».

«Они (украинцы) ходят с белыми повязками, с которыми мы когда-то ходили, пытаются походить на нас и ввести в заблуждение: поэтому мы сейчас носим георгиевские ленточки. Встречаем наемников: как правило, с Европы, наслышаны про Грузию, знаем, очень популярные наемники — поляки», — рассказал боец «Ахмата» с позывным «Вархан».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием и отправлять своих солдат на поле боя. 18 января командир танка Т-80 позывным «Дракон» рассказал, что давно не видел на СВО украинских солдат. Он отметил, что со стороны Киева в конфликте выступают только иностранные наемники.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военнослужащие надевают белые повязки, которые раньше носили российские солдаты. Таким образом бойцы ВСУ дезориентируют солдат армии России. Об этом корреспонденту Николаю Кислову URA.RU рассказал боец спецполка «Ахмат». «Они (украинцы) ходят с белыми повязками, с которыми мы когда-то ходили, пытаются походить на нас и ввести в заблуждение: поэтому мы сейчас носим георгиевские ленточки. Встречаем наемников: как правило, с Европы, наслышаны про Грузию, знаем, очень популярные наемники — поляки», — рассказал боец «Ахмата» с позывным «Вархан». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием и отправлять своих солдат на поле боя. 18 января командир танка Т-80 позывным «Дракон» рассказал, что давно не видел на СВО украинских солдат. Он отметил, что со стороны Киева в конфликте выступают только иностранные наемники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...