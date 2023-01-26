В «Ахмате» рассказали, как бойцы ВСУ выдают себя за российских солдат

Боец «Ахмат»: украинцы надевают белые повязки для того, чтобы выдать себя за солдатов России

26 января 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Украинцы носят белые повязки для того, чтобы выдать себя за солдат России, заявил боец спецполка «Ахмат» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие надевают белые повязки, которые раньше носили российские солдаты. Таким образом бойцы ВСУ дезориентируют солдат армии России. Об этом корреспонденту Николаю Кислову URA.RU рассказал боец спецполка «Ахмат». «Они (украинцы) ходят с белыми повязками, с которыми мы когда-то ходили, пытаются походить на нас и ввести в заблуждение: поэтому мы сейчас носим георгиевские ленточки. Встречаем наемников: как правило, с Европы, наслышаны про Грузию, знаем, очень популярные наемники — поляки», — рассказал боец «Ахмата» с позывным «Вархан». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием и отправлять своих солдат на поле боя. 18 января командир танка Т-80 позывным «Дракон» рассказал, что давно не видел на СВО украинских солдат. Он отметил, что со стороны Киева в конфликте выступают только иностранные наемники.

Украинские военнослужащие надевают белые повязки, которые раньше носили российские солдаты. Таким образом бойцы ВСУ дезориентируют солдат армии России. Об этом корреспонденту Николаю Кислову URA.RU рассказал боец спецполка «Ахмат». «Они (украинцы) ходят с белыми повязками, с которыми мы когда-то ходили, пытаются походить на нас и ввести в заблуждение: поэтому мы сейчас носим георгиевские ленточки. Встречаем наемников: как правило, с Европы, наслышаны про Грузию, знаем, очень популярные наемники — поляки», — рассказал боец «Ахмата» с позывным «Вархан». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием и отправлять своих солдат на поле боя. 18 января командир танка Т-80 позывным «Дракон» рассказал, что давно не видел на СВО украинских солдат. Он отметил, что со стороны Киева в конфликте выступают только иностранные наемники.