Шадринцы заступились за арестованного заведующего отделением ЦРБ. Скрин

26 января 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

Шадринцы называют Сергея Вдовина врачом от бога и сожалеют о его аресте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители города Шадринска заступились за арестованного по подозрению в получении взяток заведующего неврологическим отделением Шадринской ЦРБ Сергея Вдовина. Горожане вспоминают его заслуги и называют профессионалом своего дела, спасавшим жизни. Десятки комментариев размещены в шадринских пабликах соцсети «ВКонтакте». «Очень жаль, что случилось с таким толковым врачом! У кого сейчас лечиться? В городе равного специалиста Вдовину сложно найти. Может, смягчающим обстоятельством будут его заслуги перед местным здравоохранением и населением. Оступился. Не миллионы, не миллиарды взятка, пусть все вернет государству и работает. Ведь больные так нуждаются в нем. Работая, он принесет больше пользы, чем сидя за решеткой», — написала Валентина Канунникова в группе «Шадринск- Часть России» во «ВКонтакте» под постом об аресте невролога. Другая пациентка Вдовина Елена Метелькова отмечает: «Сергей Петрович врач от Бога, мне жизнь спас и многим шадринцам». Горожане пишут, что Вдовин лечил «не для галочки», а внимательно подбирал действенные методы лечения и препараты. «12 лет ходили с мужем после аварии два раза в год в стационар, ни одного дешевого намека не услышали от Петровича, что что-то должны. Держись, Сергей Петрович, очень Вас уважаем и надеемся, что не оставят город без такого врача с большой буквы», — написала Маргарита Павлюченкова. Она также отметила, что Вдовин стоял за сохранение в городе дневного стационара. Теперь пациенты опасаются, что стационар могут закрыть. Многие горожане отмечают профессионализм и заботу доктора Вдовина, выражают надежду, что следствие разберется в ситуации и врач вернется на свое рабочее место. Ранее URA.RU писало, что силовики арестовали заведующего неврологическим отделением Шадринской ЦРБ. По данным источника агентства, Сергея Вдовина подозревают в получении двух взяток по 100 тысяч рублей за предоставление документов, дающих право на отсрочку или освобождение от службы в армии. Врачу избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Шадринцы оставили десятки комментариев об арестованном враче-неврологе Сергее Вдовине скрин: группа «Подслушано Шадринск», «ВКонтакте» скрин: группа «Подслушано Шадринск», «ВКонтакте» скрин: группа «Подслушано Шадринск», «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители города Шадринска заступились за арестованного по подозрению в получении взяток заведующего неврологическим отделением Шадринской ЦРБ Сергея Вдовина. Горожане вспоминают его заслуги и называют профессионалом своего дела, спасавшим жизни. Десятки комментариев размещены в шадринских пабликах соцсети «ВКонтакте». «Очень жаль, что случилось с таким толковым врачом! У кого сейчас лечиться? В городе равного специалиста Вдовину сложно найти. Может, смягчающим обстоятельством будут его заслуги перед местным здравоохранением и населением. Оступился. Не миллионы, не миллиарды взятка, пусть все вернет государству и работает. Ведь больные так нуждаются в нем. Работая, он принесет больше пользы, чем сидя за решеткой», — написала Валентина Канунникова в группе «Шадринск- Часть России» во «ВКонтакте» под постом об аресте невролога. Другая пациентка Вдовина Елена Метелькова отмечает: «Сергей Петрович врач от Бога, мне жизнь спас и многим шадринцам». Горожане пишут, что Вдовин лечил «не для галочки», а внимательно подбирал действенные методы лечения и препараты. «12 лет ходили с мужем после аварии два раза в год в стационар, ни одного дешевого намека не услышали от Петровича, что что-то должны. Держись, Сергей Петрович, очень Вас уважаем и надеемся, что не оставят город без такого врача с большой буквы», — написала Маргарита Павлюченкова. Она также отметила, что Вдовин стоял за сохранение в городе дневного стационара. Теперь пациенты опасаются, что стационар могут закрыть. Многие горожане отмечают профессионализм и заботу доктора Вдовина, выражают надежду, что следствие разберется в ситуации и врач вернется на свое рабочее место. Ранее URA.RU писало, что силовики арестовали заведующего неврологическим отделением Шадринской ЦРБ. По данным источника агентства, Сергея Вдовина подозревают в получении двух взяток по 100 тысяч рублей за предоставление документов, дающих право на отсрочку или освобождение от службы в армии. Врачу избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.