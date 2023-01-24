Силовики арестовали заведующего отделением Шадринской ЦРБ

Заведующий отделением Шадринской ЦРБ арестован по подозрению в получении взятки

25 января 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Заведующего отделением Шадринской БСМП подозревают в получении взяток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринской центральной районной больнице Курганской области задержан врач-невролог — заведующий неврологическим отделением Сергей Вдовин. Его подозревают в получении взяток за предоставление документов, дающих право на освобождение от службы в армии, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам. «Задержан врач Шадринской ЦРБ Сергей Вдовин. Его подозревают в получении двух взяток по сто тысяч рублей за предоставление документов, дающих право на отсрочку или освобождение от службы в армии», — рассказал источник URA.RU. В Курганском суде URA.RU сообщили, что Вдовину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца (по 17 марта 2023 года). Он подозревается в трех преступлениях, предусмотренных ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), и двух преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). URA.RU направило запрос в УМВД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию, ответ ожидается.

В Шадринской центральной районной больнице Курганской области задержан врач-невролог — заведующий неврологическим отделением Сергей Вдовин. Его подозревают в получении взяток за предоставление документов, дающих право на освобождение от службы в армии, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам. «Задержан врач Шадринской ЦРБ Сергей Вдовин. Его подозревают в получении двух взяток по сто тысяч рублей за предоставление документов, дающих право на отсрочку или освобождение от службы в армии», — рассказал источник URA.RU. В Курганском суде URA.RU сообщили, что Вдовину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца (по 17 марта 2023 года). Он подозревается в трех преступлениях, предусмотренных ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), и двух преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). URA.RU направило запрос в УМВД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию, ответ ожидается.