Силовики арестовали заведующего отделением Шадринской ЦРБ

В Шадринской центральной районной больнице Курганской области задержан врач-невролог — заведующий неврологическим отделением Сергей Вдовин. Его подозревают в получении взяток за предоставление документов, дающих право на освобождение от службы в армии, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам.
«Задержан врач Шадринской ЦРБ Сергей Вдовин. Его подозревают в получении двух взяток по сто тысяч рублей за предоставление документов, дающих право на отсрочку или освобождение от службы в армии», — рассказал источник URA.RU.
В Курганском суде URA.RU сообщили, что Вдовину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца (по 17 марта 2023 года). Он подозревается в трех преступлениях, предусмотренных ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), и двух преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). URA.RU направило запрос в УМВД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию, ответ ожидается.
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».