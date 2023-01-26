МИД Германии открестился от вмешательства в конфликт на Украине

27 января 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

В МИД Германии не считают страну стороной конфликта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Министерстве иностранных дел Германии не считают, что страна является участницей конфликта между Россией и Украиной. Об этом в ведомстве заявили в ответ на слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая ранее говорила о противостоянии РФ в вопросе военной помощи Киеву. «Международное право однозначно: поддержка Украины в реализации ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, <…> не делает Германию стороной конфликта», — ответили Bild в МИД страны. Таким образом там отреагировали на речь Бербок, которая назвала происходящее конфликтом между Западом и Россией. После начала спецоперации страны Евросоюза начали активно спонсировать Украину, предоставляя ей различное вооружение. В частности, 25 января власти ФРГ решили отправить на Украину 14 танков Leopard 2. При этом министр обороны Германии Борис Писториус отказался разделить радостную реакцию людей на решение правительства страны о начале поставок танков Киеву. Заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о противостоянии РФ в вопросе помощи Киеву говорит о том, что Германия готовила войну против России. С таким мнением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своих соцсетях.

В Министерстве иностранных дел Германии не считают, что страна является участницей конфликта между Россией и Украиной. Об этом в ведомстве заявили в ответ на слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая ранее говорила о противостоянии РФ в вопросе военной помощи Киеву. «Международное право однозначно: поддержка Украины в реализации ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, <…> не делает Германию стороной конфликта», — ответили Bild в МИД страны. Таким образом там отреагировали на речь Бербок, которая назвала происходящее конфликтом между Западом и Россией. После начала спецоперации страны Евросоюза начали активно спонсировать Украину, предоставляя ей различное вооружение. В частности, 25 января власти ФРГ решили отправить на Украину 14 танков Leopard 2. При этом министр обороны Германии Борис Писториус отказался разделить радостную реакцию людей на решение правительства страны о начале поставок танков Киеву. Заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о противостоянии РФ в вопросе помощи Киеву говорит о том, что Германия готовила войну против России. С таким мнением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своих соцсетях.