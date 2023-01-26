Министр обороны Германии отказался радоваться отправке танков на Украину

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Поставка танков Украине — не повод для радости, отметил Борис Писториус Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус не разделяет радостную реакцию людей на решение немецкого правительства о поставках Киеву танков Leopard 2. Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала.

«Я не понимаю тех, кто готов кричать „Аллилуйя“ по поводу того, что теперь [Украине] будут отправлены танки», — сказал Борис Писториус. Его выступление транслировалось в эфире немецкого телеканала Die Welt.

Ранее Писториус заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard 2 до конца марта этого года. Положительное решение о поставках Киеву танков правительство Германии приняло вчера, 25 января. ФРГ также разрешила поставлять украинской стороне тяжелую технику Leopard 2 своим странам-партнерам.

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Министр обороны Германии Борис Писториус не разделяет радостную реакцию людей на решение немецкого правительства о поставках Киеву танков Leopard 2. Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала. «Я не понимаю тех, кто готов кричать „Аллилуйя“ по поводу того, что теперь [Украине] будут отправлены танки», — сказал Борис Писториус. Его выступление транслировалось в эфире немецкого телеканала Die Welt. Ранее Писториус заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard 2 до конца марта этого года. Положительное решение о поставках Киеву танков правительство Германии приняло вчера, 25 января. ФРГ также разрешила поставлять украинской стороне тяжелую технику Leopard 2 своим странам-партнерам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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