Пермяки разнесли новую идею мэра о беговых дорожках. Фото

Пермяков возмутило появление деревянных беговых дорожек в Черняевском лесу

27 января 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

При определении нового лесного маршрута учитывали уже существующие тропы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяки остались недовольны строительством деревянного бегового маршрута в Черняевском лесу. Ранее о старте реализации проекта рассказывал мэр города Алексей Демкин. «А зачем в лесу строить для бега деревянные дорожки, смысла не вижу, зачем рубить деревья, чтобы потом между других деревьев их выложить?» — спрашивает Тамара Иванова в комментариях под сообщением главы Перми на его личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Кому в голову-то пришло? Кто эти настилы содержать будет? Про миграцию лесных обитателей кто подумал? Одни вопросы зачем это все? Обоснуйте необходимость проекта? Колоссальная нагрузка на лес со всех сторон. Вымрет скоро все», — поделилась мнением Елена Уфимская. «Вот! Тут и бегайте свои марафоны, а не в центре города», — пошутил Денис Жуланов. «Испортили лыжную тропу, по которой много лет ходим, сейчас там можно ноги сломать. Отвратительная идея», — огорчилась Светлана Вяткина. В пресс-службе администрации города пояснили, что деревянные настилы — один из самых экологичных типов покрытий, который активно применяется при обустройстве экотроп в заповедниках, нацпарках и речных долинах. «Поднятая над землей конструкция позволяет не только защитить почвенно-растительный слой от вытаптывания, но и обеспечивает миграционные связи лесных обитателей, в том числе беспозвоночных животных», — рассказали в ведомстве. При этом, а мэрии подчеркивают, что основная цель обустройства леса — регулирование рекреационной нагрузки, которая в последнее время заметно увеличилась. По данным специалистов, организация новых маршрутов для различных слоев населения — это единственный способ урегулировать потоки посетителей. Для троп выбраны экологичные типы покрытий: песчано-гравийная смесь, каменный ковер и деревянные настилы. Маршруты будут разделены для бегунов, велосипедистов и пешеходов. Пермяки обсуждают реализацию проекта Фото: личная страница Алексея Демкина в VK Большинство комментаторов идею мэра не оценили Фото: личная страница Алексея Демкина в VK Пермяки высказывают свое мнение в соцсети Фото: личная страница Алексея Демкина в VK Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяки остались недовольны строительством деревянного бегового маршрута в Черняевском лесу. Ранее о старте реализации проекта рассказывал мэр города Алексей Демкин. «А зачем в лесу строить для бега деревянные дорожки, смысла не вижу, зачем рубить деревья, чтобы потом между других деревьев их выложить?» — спрашивает Тамара Иванова в комментариях под сообщением главы Перми на его личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Кому в голову-то пришло? Кто эти настилы содержать будет? Про миграцию лесных обитателей кто подумал? Одни вопросы зачем это все? Обоснуйте необходимость проекта? Колоссальная нагрузка на лес со всех сторон. Вымрет скоро все», — поделилась мнением Елена Уфимская. «Вот! Тут и бегайте свои марафоны, а не в центре города», — пошутил Денис Жуланов. «Испортили лыжную тропу, по которой много лет ходим, сейчас там можно ноги сломать. Отвратительная идея», — огорчилась Светлана Вяткина. В пресс-службе администрации города пояснили, что деревянные настилы — один из самых экологичных типов покрытий, который активно применяется при обустройстве экотроп в заповедниках, нацпарках и речных долинах. «Поднятая над землей конструкция позволяет не только защитить почвенно-растительный слой от вытаптывания, но и обеспечивает миграционные связи лесных обитателей, в том числе беспозвоночных животных», — рассказали в ведомстве. При этом, а мэрии подчеркивают, что основная цель обустройства леса — регулирование рекреационной нагрузки, которая в последнее время заметно увеличилась. По данным специалистов, организация новых маршрутов для различных слоев населения — это единственный способ урегулировать потоки посетителей. Для троп выбраны экологичные типы покрытий: песчано-гравийная смесь, каменный ковер и деревянные настилы. Маршруты будут разделены для бегунов, велосипедистов и пешеходов.