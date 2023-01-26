Власти обратились к свердловчанам с предупреждением

В Свердловской области 27 и 28 января ожидается сильный снегопад, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. С таким предупреждением выступил департамент информационной политики региона.
«Управление автодорог предупреждает автомобилистов о приближающемся снегопаде. Согласно прогнозу, на территории Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Это может привести к образованию гололеда на проезжей части», — рассказали власти.
Кроме того в Шалях, Нижних Сергах и Алапаевске высота снега может достигать шести сантиметров. Подрядчикам дали указание принять все меры, чтобы лучше расчищать дороги. Для того чтобы следить за дорожной ситуацией, регионе выставят 51 автоматический пост с метеодатчиками и видеокамерами. Водителей призывают быть особенно внимательными на дороге и не нарушать правила. Также можно сообщить об опасном участке по телефону дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83.
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