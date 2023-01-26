Власти обратились к свердловчанам с предупреждением

Власти Свердловской области выпустили предупреждение для водителей

27 января 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

В Свердловской области ожидается большой снегопад Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области 27 и 28 января ожидается сильный снегопад, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. С таким предупреждением выступил департамент информационной политики региона. «Управление автодорог предупреждает автомобилистов о приближающемся снегопаде. Согласно прогнозу, на территории Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Это может привести к образованию гололеда на проезжей части», — рассказали власти. Кроме того в Шалях, Нижних Сергах и Алапаевске высота снега может достигать шести сантиметров. Подрядчикам дали указание принять все меры, чтобы лучше расчищать дороги. Для того чтобы следить за дорожной ситуацией, регионе выставят 51 автоматический пост с метеодатчиками и видеокамерами. Водителей призывают быть особенно внимательными на дороге и не нарушать правила. Также можно сообщить об опасном участке по телефону дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83.

В Свердловской области 27 и 28 января ожидается сильный снегопад, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. С таким предупреждением выступил департамент информационной политики региона. «Управление автодорог предупреждает автомобилистов о приближающемся снегопаде. Согласно прогнозу, на территории Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Это может привести к образованию гололеда на проезжей части», — рассказали власти. Кроме того в Шалях, Нижних Сергах и Алапаевске высота снега может достигать шести сантиметров. Подрядчикам дали указание принять все меры, чтобы лучше расчищать дороги. Для того чтобы следить за дорожной ситуацией, регионе выставят 51 автоматический пост с метеодатчиками и видеокамерами. Водителей призывают быть особенно внимательными на дороге и не нарушать правила. Также можно сообщить об опасном участке по телефону дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83.