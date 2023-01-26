26 января 2023
25 января 2023

В ЯНАО продают элитную клинику с итальянской мебелью

© Служба новостей «URA.RU»
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Клиника микрохирургии глаза Глазцентр. Екатеринбург, глазная клиника
Стоимость элитной клиники составила 50 млн рублей Фото:

В Губкинском (ЯНАО) за 50 млн рублей продают клинику премиум-класса. Об этом сообщается на «Авито».

«Продажа клиники премиум класса в городе Губкинский по стоимости активов. Густо населенный район. В здании расположены две якорные компании „Магнит“ и „Магнит Косметик“, которые обеспечивают хороший входящий трафик. База пациентов 10 000 человек. Пациенты наработаны с 2010 года», — говорится в описании объявления.

В клинике расположены пять кабинетов для врачей-стоматологов, два санузла и душевая, библиотека и комната отдыха. Продавец отмечает, что ремонт в клинике был сделан два года назад, внутри стоит дизайнерская итальянская мебель. Отмечается, что клиника продается в связи с переездом собственника.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском продают кабинет стоматолога с оборудованием. Стоимость готового бизнеса — 6,5 млн рублей.

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В Губкинском (ЯНАО) за 50 млн рублей продают клинику премиум-класса. Об этом сообщается на «Авито». «Продажа клиники премиум класса в городе Губкинский по стоимости активов. Густо населенный район. В здании расположены две якорные компании „Магнит“ и „Магнит Косметик“, которые обеспечивают хороший входящий трафик. База пациентов 10 000 человек. Пациенты наработаны с 2010 года», — говорится в описании объявления. В клинике расположены пять кабинетов для врачей-стоматологов, два санузла и душевая, библиотека и комната отдыха. Продавец отмечает, что ремонт в клинике был сделан два года назад, внутри стоит дизайнерская итальянская мебель. Отмечается, что клиника продается в связи с переездом собственника. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском продают кабинет стоматолога с оборудованием. Стоимость готового бизнеса — 6,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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