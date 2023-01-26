Мэр Перми после скандала с уборкой снега выписал миллионные штрафы

Глава Перми оштрафовал подрядчиков на миллионы за парковки, заваленные снегом

27 января 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Общая сумма штрафов составит более чем 13 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Перми Алексей Демкин объехал парковки для инвалидов совместно с главами Свердловского и Мотовилихинского районов и остался недовольным уборкой снега. Маршрут был засекречен, поэтому заранее подготовиться к проверке было невозможно. По результатам рейда оказалось, что часть парковок осталась завалена, а подрядчикам будут выписаны штрафы на сумму более 13 млн рублей. Об этом он написал на личной странице «ВКонтакте». «В ходе объезда зафиксировали, что часть парковок содержится в нормативном состоянии, но есть и те, которые по полной завалены снегом до сих пор. Подрядным организациям будут выписаны крупные штрафы по итогам января (в Мотовилихе — 7,1 млн рублей, в Свердловском — 6,5 млн)», — сообщил мэр. Глав Свердловского и Мотовилихинского районов для участия в объезде он позвал, так как по этим территориям было больше всего жалоб. Демкин поставил задачу привести парковки в порядок к 30 января. В случае невыполнения поручения главам районов будет вынесен выговор. Ранее, после жалоб пермяков в соцсетях, Алексей Демкин дал установку главам районов в течение нескольких дней расчистить парковки для инвалидов. Он пообещал проконтролировать результаты проведенной работы, но не назвал дату и маршрут проверки.

Мэр Перми Алексей Демкин объехал парковки для инвалидов совместно с главами Свердловского и Мотовилихинского районов и остался недовольным уборкой снега. Маршрут был засекречен, поэтому заранее подготовиться к проверке было невозможно. По результатам рейда оказалось, что часть парковок осталась завалена, а подрядчикам будут выписаны штрафы на сумму более 13 млн рублей. Об этом он написал на личной странице «ВКонтакте». «В ходе объезда зафиксировали, что часть парковок содержится в нормативном состоянии, но есть и те, которые по полной завалены снегом до сих пор. Подрядным организациям будут выписаны крупные штрафы по итогам января (в Мотовилихе — 7,1 млн рублей, в Свердловском — 6,5 млн)», — сообщил мэр. Глав Свердловского и Мотовилихинского районов для участия в объезде он позвал, так как по этим территориям было больше всего жалоб. Демкин поставил задачу привести парковки в порядок к 30 января. В случае невыполнения поручения главам районов будет вынесен выговор. Ранее, после жалоб пермяков в соцсетях, Алексей Демкин дал установку главам районов в течение нескольких дней расчистить парковки для инвалидов. Он пообещал проконтролировать результаты проведенной работы, но не назвал дату и маршрут проверки.