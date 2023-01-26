Мэрия Кургана взялась за объединение детских садов

В микрорайонах Кургана объединят детские сады в одну организацию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане началась реорганизация детских садов. Об этом URA.RU рассказали родители воспитанников, которых попросили подписать уведомление о прекращении деятельности детсада.

«Нам сообщили, что нужно подписать уведомление о прекращении деятельности детсада и отчислении воспитанников. Родители забеспокоились, возникло много вопросов: о реорганизации, расписании, коллективе, питании детей. Ответили, что это оптимизация детсадов — юридически детсад станет филиалом, для детей не должно ничего измениться, а вот заведующую и, возможно, еще несколько работников сократят. Подробности в администрации детсада пока не знают», — рассказали родители.

В пресс-службе администрации города Кургана в ответ на запрос URA.RU сообщили, что реорганизация коснется 13 детсадов. «С целью создания единого образовательного пространства в микрорайоне города и объединения ресурсов детских учреждений для воспитания и развития детей планируется присоединение 13 детских садов, имеющих одно здание. Объединение детских садов позволит объединить финансовые и материально-технические ресурсы, создать современные условия для развития ребенка. Объединение способствует решению проблемы доступности дошкольного образования: закрепление большой территории, охват дошкольным образованием детей разных возрастных групп. Помещения детских садов и педагогические коллективы остаются в системе образования города Кургана, дети продолжат образование в своих помещениях со своими воспитателями. Штатные расписания приведены в соответствие, поэтому предполагается сокращение только ставок заведующих присоединяемых детских садов», — говорится в ответе мэрии.

В пресс-службе уточнили, что заведующим детских садов, которые попадают под сокращение будут предложены рабочие места в муниципальной системе образования. Реорганизация дошкольных образовательных учреждений будет проведена в срок до 30 июня 2023 года.