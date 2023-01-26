Пермяк отсудил более 1 млн рублей за ДТП с трактором

27 января 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Трактор неожиданно и без сигналов выехал на дорогу, чем спровоцировал ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми отсудил у строительной компании более 1 млн рублей за ДТП с трактором. Пермяк ехал в сторону Новых Лядов, когда на дорогу неожиданно выехал трактор организации, подняв облако пыли. Из-за этого водитель врезался в трактор, а после в его бок въехал другой автомобиль, сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми. «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Квартал“ в пользу Гаврилов И.Г. в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 943 100 рублей, убытки в виде оплаты парковочного места в размере 48 300 рублей, судебные расходы в размере 20 000 рублей, расходы, связанные с оплатой услуг эксперта, в размере 5 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 114 рублей», — говорится в решении. Также компанию заставили выплатить истцу 27 тысяч рублей расходов на эксперта. Пермяк в суде заявил, что в день аварии двигался в сторону поселка Новые Ляды. На том же участке по обочине ехал трактор, который перед машиной пермяка неожиданно выехал на дорогу. Трактор с неработающими сигнальными огнями поднял облако пыли, из-за этого истец не смог правильно среагировать и врезался в дорожную технику. Машину пермяка развернуло и через несколько секунд в ее бок врезалось другое легковое авто. Компания, которой принадлежит трактор все обвинения отрицала. Сам водитель техники заявил, что соблюдал все правила дорожного движения и ничего не нарушал. Однако, проведенная экспертиза показала, что виноват тракторист, который не включил сигнальные огни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Перми отсудил у строительной компании более 1 млн рублей за ДТП с трактором. Пермяк ехал в сторону Новых Лядов, когда на дорогу неожиданно выехал трактор организации, подняв облако пыли. Из-за этого водитель врезался в трактор, а после в его бок въехал другой автомобиль, сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми. «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Квартал“ в пользу Гаврилов И.Г. в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 943 100 рублей, убытки в виде оплаты парковочного места в размере 48 300 рублей, судебные расходы в размере 20 000 рублей, расходы, связанные с оплатой услуг эксперта, в размере 5 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 114 рублей», — говорится в решении. Также компанию заставили выплатить истцу 27 тысяч рублей расходов на эксперта. Пермяк в суде заявил, что в день аварии двигался в сторону поселка Новые Ляды. На том же участке по обочине ехал трактор, который перед машиной пермяка неожиданно выехал на дорогу. Трактор с неработающими сигнальными огнями поднял облако пыли, из-за этого истец не смог правильно среагировать и врезался в дорожную технику. Машину пермяка развернуло и через несколько секунд в ее бок врезалось другое легковое авто. Компания, которой принадлежит трактор все обвинения отрицала. Сам водитель техники заявил, что соблюдал все правила дорожного движения и ничего не нарушал. Однако, проведенная экспертиза показала, что виноват тракторист, который не включил сигнальные огни.