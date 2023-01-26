В прокуратуре ХМАО набирают студентов, чтобы закрывать вопрос с дефицитом кадров

Прокуратура ХМАО ищет новых сотрудников среди студентов югорских и екатеринбургских вузов. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.
«При подборе кандидатов приоритетом является профильный ВУЗ (Институт прокуратуры Уральского государственного юридического университета), привлекаем к данной работе молодых выпускников, рассматриваем кандидатов с опытом работы. Вакансии в основном замещаются за счет выпускников этого института», — сказали в прокуратуре.
В пресс-службе прокуратуры ХМАО добавили, что с Югорским государственным университетом подписано соглашение о прохождении практики в ведомстве студентами юридического факультета. Также за молодыми специалистами, только пришедшим на работу в прокуратуру, закрепляется наставник. «Все претенденты на трудоустройство и абитуриенты проходят психологическое тестирование», — заключили в прокуратуре.
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