26 января 2023

В прокуратуре ХМАО набирают студентов, чтобы закрывать вопрос с дефицитом кадров

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокуратура ХМАО ищет будущих сотрудников среди студентов Фото:

Прокуратура ХМАО ищет новых сотрудников среди студентов югорских и екатеринбургских вузов. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«При подборе кандидатов приоритетом является профильный ВУЗ (Институт прокуратуры Уральского государственного юридического университета), привлекаем к данной работе молодых выпускников, рассматриваем кандидатов с опытом работы. Вакансии в основном замещаются за счет выпускников этого института», — сказали в прокуратуре.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО добавили, что с Югорским государственным университетом подписано соглашение о прохождении практики в ведомстве студентами юридического факультета. Также за молодыми специалистами, только пришедшим на работу в прокуратуру, закрепляется наставник. «Все претенденты на трудоустройство и абитуриенты проходят психологическое тестирование», — заключили в прокуратуре.

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Прокуратура ХМАО ищет новых сотрудников среди студентов югорских и екатеринбургских вузов. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «При подборе кандидатов приоритетом является профильный ВУЗ (Институт прокуратуры Уральского государственного юридического университета), привлекаем к данной работе молодых выпускников, рассматриваем кандидатов с опытом работы. Вакансии в основном замещаются за счет выпускников этого института», — сказали в прокуратуре. В пресс-службе прокуратуры ХМАО добавили, что с Югорским государственным университетом подписано соглашение о прохождении практики в ведомстве студентами юридического факультета. Также за молодыми специалистами, только пришедшим на работу в прокуратуру, закрепляется наставник. «Все претенденты на трудоустройство и абитуриенты проходят психологическое тестирование», — заключили в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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