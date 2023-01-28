Минобороны РФ: Украина нанесла намеренный удар HIMARS по больнице в ЛНР

Армия Украины намеренно обстреляла здание больницы в ЛНР при помощи ракет HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«28 января т. г. в населенном пункте Новоайдар ЛНР около 7.30 утра украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы», — сообщает Минобороны РФ в telegram-канале. В материале также уточняется, что из-за попадания ракеты в больнице погибли 14 человек. Общее число пострадавших составляет 36 человек.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указку президента РФ Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Большинство жителей высказались за присоединение.
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Армия Украины намеренно обстреляла здание больницы в ЛНР при помощи ракет HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «28 января т. г. в населенном пункте Новоайдар ЛНР около 7.30 утра украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы», — сообщает Минобороны РФ в telegram-канале. В материале также уточняется, что из-за попадания ракеты в больнице погибли 14 человек. Общее число пострадавших составляет 36 человек. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указку президента РФ Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Большинство жителей высказались за присоединение.